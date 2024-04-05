Короткочасні дощі та грози: синоптикиня Наталка Діденко розповіла про погоду у вихідні

Про це повідомляє синоптикиня Наталка Діденко.

Зазначається, що 6 квітня на півночі, заході та в центральних областях України очікуватимуться короткочасні дощі та грози. Натомість у південній частині та на сході - без істотних опадів.

Температура повітря протягом дня в більшості областей України +14...+19 С°.

Уже наступного дня дощі поступово зсунуться на південну частину України та східні, зокрема Черкащину, Дніпропетровщину та Полтавщину. У західних областях, північних та більшості центральних у неділю буде сонячно.

Протягом дня повсюди очікується від +16 до +22 С°.

Яку погоду чекати у Києві

У столиці в суботу, ймовірно у другій половині дня, пройде дощ, місцями з грозою. Дощ затримається вночі та вранці неділі, а вдень 7 квітня опади припиняться і небо проясниться.

Температура повітря вихідними у Києві триматиметься у межах +15...+17 С°.