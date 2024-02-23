Кремінь розповів, яку суму штрафів сплатили порушники мовного законодавства у 2022-2024 роках

Про це Кремінь повідомив у відповіді на запит Інтерфакс-Україна.

Зазначається, що з 2020 року до 20 лютого 2024 року мовний омбудсмен здійснив 460 заходів державного контролю щодо застосування державної мови, ще 95 - перебувають в опрацюванні.

Крім того, в період із 2022 року до 20 лютого 2024 року Кремінь 34 рази штрафував порушників мовного законодавства. У 2022 році було накладено 9 стягнень на 27,2 тис. грн, у 2023 році - 21 стягнення на 85 тис. грн і з початку 2024 року - 4 стягнення на 13,6 тис. грн.

У секретаріаті мовного омбудсмена зазначили, що не можуть розкрити інформацію, на кого саме було накладено штрафи.