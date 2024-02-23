Кремінь розповів, яку суму штрафів сплатили порушники мовного законодавства у 2022-2024 роках
Уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь розповів, що у 2022-2024 роках наклав 34 штрафи за порушення мовного законодавства: порушники сплатили 125,8 тисячі гривень
Про це Кремінь повідомив у відповіді на запит Інтерфакс-Україна.
Зазначається, що з 2020 року до 20 лютого 2024 року мовний омбудсмен здійснив 460 заходів державного контролю щодо застосування державної мови, ще 95 - перебувають в опрацюванні.
Крім того, в період із 2022 року до 20 лютого 2024 року Кремінь 34 рази штрафував порушників мовного законодавства. У 2022 році було накладено 9 стягнень на 27,2 тис. грн, у 2023 році - 21 стягнення на 85 тис. грн і з початку 2024 року - 4 стягнення на 13,6 тис. грн.
У секретаріаті мовного омбудсмена зазначили, що не можуть розкрити інформацію, на кого саме було накладено штрафи.
- Раніше Кремінь пояснив, чому скарг на порушення мовного законодавства у Києві більше, ніж в Одесі чи Миколаєві. Він вважає, що на півдні України фіксують меншу кількість скарг на порушення закону про мову, ніж у столиці, через те, що люди там не надто чутливі до порушень їхніх прав.
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