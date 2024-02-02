Кремінь пояснив, чому скарг на порушення мовного законодавства у Києві більше, ніж в Одесі чи Миколаєві

Про це Уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь розповів в інтерв'ю "Освіторії".

"Київ продемонстрував найбільшу кількість звернень. Це свідчить про високий рівень чутливості до порушених прав", - сказав він.

При цьому Кремінь заявив, що місцева влада робить недостатньо для того, аби відповісти на суспільний запит на українізацію.

"Я не помічаю робочої групи при КМДА, яка б займалися обстеженням зовнішньої реклами на предмет дотримання мовного закону. Києву вкрай бракує розвиненої мережі курсів української мови для батьків, адже дослідження показують, що маємо проблеми з володінням державною мовою і серед дошкільнят, і серед дітей, які навчаються у школах. Київ досі не має затвердженої мовної програми, яка якраз би передбачала створення такої мережі мовних курсів", - перелічив він проблеми столиці.

За його словами, у Миколаєві та Одесі фіксують менше скарг на порушення мовного законодавства не тому, що порушень немає.

"Не тому, що там немає порушень, а тому, що питання української мови ще не стало одним із головних чинників почуття гідності для громадян тих регіонів", - пояснив Кремінь.

"Ми знаємо про випадки застосування недержавної мови під час пленарних засідань Одеської міської ради, російську можна почути на базарі в Ізмаїлі чи Білгород-Дністровському. І місцеві ради мають ресурси покращити мовну ситуацію в регіоні", - додав він.

Уповноважений наголосив, що українізація є незворотним процесом, однак її темпи залежать від кожного окремого громадянина.