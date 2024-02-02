Кремінь пояснив, чому скарг на порушення мовного законодавства у Києві більше, ніж в Одесі чи Миколаєві
На півдні України фіксують меншу кількість скарг на порушення закону про мову, ніж у столиці, через те, що люди там не надто чутливі до порушень їхніх прав
Про це Уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь розповів в інтерв'ю "Освіторії".
"Київ продемонстрував найбільшу кількість звернень. Це свідчить про високий рівень чутливості до порушених прав", - сказав він.
При цьому Кремінь заявив, що місцева влада робить недостатньо для того, аби відповісти на суспільний запит на українізацію.
"Я не помічаю робочої групи при КМДА, яка б займалися обстеженням зовнішньої реклами на предмет дотримання мовного закону. Києву вкрай бракує розвиненої мережі курсів української мови для батьків, адже дослідження показують, що маємо проблеми з володінням державною мовою і серед дошкільнят, і серед дітей, які навчаються у школах. Київ досі не має затвердженої мовної програми, яка якраз би передбачала створення такої мережі мовних курсів", - перелічив він проблеми столиці.
За його словами, у Миколаєві та Одесі фіксують менше скарг на порушення мовного законодавства не тому, що порушень немає.
"Не тому, що там немає порушень, а тому, що питання української мови ще не стало одним із головних чинників почуття гідності для громадян тих регіонів", - пояснив Кремінь.
"Ми знаємо про випадки застосування недержавної мови під час пленарних засідань Одеської міської ради, російську можна почути на базарі в Ізмаїлі чи Білгород-Дністровському. І місцеві ради мають ресурси покращити мовну ситуацію в регіоні", - додав він.
Уповноважений наголосив, що українізація є незворотним процесом, однак її темпи залежать від кожного окремого громадянина.
- 25 квітня 2019 року Верховна Рада ухвалила закон про функціонування української мови як державної.
- З 16 липня 2022 року за порушення норм мовного закону передбачено адміністративну відповідальність. Це можуть бути попередження або штрафи в розмірі від 3400 до 8500 грн, якщо порушення вчинено вперше. За повторне порушення накладатиметься штраф від 8500 до 11900 грн. Штрафи можуть бути накладені за порушення мовного закону у сфері освіти, науки, культури, книговидання, користувацьких інтерфейсів, у сфері інформації для загального ознайомлення, публічних заходів, реклами, технічної та проєктної інформації, охорони здоров'я, спорту, телекомунікацій, поштового зв'язку та транспорту.
- У 2023 році Офіс уповноваженого отримав рекордну кількість звернень про порушення мовного закону - на 30% більше, ніж у 2022 році.
- При цьому найбільша кількість скарг надходить на підприємців, які ведуть діяльність в інтернеті.
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