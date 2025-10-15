Кротевич заявив, що перебуває у російських списках на ліквідацію
Колишнього начальника штабу 12-ї бригади спецпризначення "Азов" Богдана Кротевича навесні 2025 року Служба безпеки України попередила про підготовку замаху з боку російських спецслужб
Про це він сказав в інтервʼю "Українській правді".
За словами військового, його ім’я було внесене до списків на ліквідацію ФСБ Росії, а інформацію про це підтвердили й інші особи, які теж потрапили до списку.
Богдан Кротевич розповів, що спочатку сприйняв це як можливий привід для нагляду з боку СБУ, але згодом отримав від спецслужб чіткі рекомендації щодо безпечних дій та поведінки у разі загрози. За його словами, список був переданий Україні західними партнерами.
Військовий відзначив, що хоча внесення до списку ФСБ свідчить про важливість його діяльності, це також реальна загроза життю.
"Мені це навіть трохи полестило, бо якщо Росія додає тебе до списку на ліквідацію, значить, ти зробив у житті щось важливе. Хоча, звісно, приємного в цьому мало. Але це війна, і ми у стані війни", — сказав Кротевич.
Він наголосив, що такі заходи є частиною стану війни та засобом захисту від ворожих замахів.
- У квітні колишній начальник штабу 12-ї бригади спецпризначення "Азов" Богдан Кротевич розповідав, що президент України Володимир Зеленський підписав указ про його нагородження, однак прізвище зі списку зникло.
