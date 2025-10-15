Кротевич заявив, що перебуває у російських списках на ліквідацію

Про це він сказав в інтервʼю "Українській правді".

За словами військового, його ім’я було внесене до списків на ліквідацію ФСБ Росії, а інформацію про це підтвердили й інші особи, які теж потрапили до списку.

Богдан Кротевич розповів, що спочатку сприйняв це як можливий привід для нагляду з боку СБУ, але згодом отримав від спецслужб чіткі рекомендації щодо безпечних дій та поведінки у разі загрози. За його словами, список був переданий Україні західними партнерами.

Військовий відзначив, що хоча внесення до списку ФСБ свідчить про важливість його діяльності, це також реальна загроза життю.

"Мені це навіть трохи полестило, бо якщо Росія додає тебе до списку на ліквідацію, значить, ти зробив у житті щось важливе. Хоча, звісно, приємного в цьому мало. Але це війна, і ми у стані війни", — сказав Кротевич.

Він наголосив, що такі заходи є частиною стану війни та засобом захисту від ворожих замахів.