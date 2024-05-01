Кулуари Ради планують відкрити для ЗМІ: який механізм розглядають
Керівник Апарату Верховної Ради України В'ячеслав Штучний заявив, що для журналістів найближчим часом планують відкрити кулуари ВРУ
Про це він повідомив під час круглого столу "Про доступ журналістів до кулуарів Верховної Ради України та відновлення онлайн-трансляцій засідань парламенту", передає кореспондент Еспресо Дмитро Дідора.
Як зазначив Вʼячеслав Штучний, наразі в апараті парламенту розробляють процес доступу медіа. Попередньо планують повернутися до практики, яка існувала під час пандемії COVID 19, коли у стінах парламенту були присутні від 20 до 30 представників ЗМІ.
Першу зустріч медіа і керівництва апарату ВР планують провести вже після Великодня. Там журналістам розкажуть про оновлені заходи безпеки в стінах Верховної Ради.
Фото: Дмитро Дідора
- Раніше журналісти та медіа, учасники Медіаруху, оприлюднили звернення із закликом відкрити Верховну раду для журналістів під час засідань та зняти інші обмеження, введені після початку повномасштабного вторгнення.
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