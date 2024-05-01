Кулуари Ради планують відкрити для ЗМІ: який механізм розглядають

Про це він повідомив під час круглого столу "Про доступ журналістів до кулуарів Верховної Ради України та відновлення онлайн-трансляцій засідань парламенту", передає кореспондент Еспресо Дмитро Дідора.

Як зазначив Вʼячеслав Штучний, наразі в апараті парламенту розробляють процес доступу медіа. Попередньо планують повернутися до практики, яка існувала під час пандемії COVID 19, коли у стінах парламенту були присутні від 20 до 30 представників ЗМІ.

Першу зустріч медіа і керівництва апарату ВР планують провести вже після Великодня. Там журналістам розкажуть про оновлені заходи безпеки в стінах Верховної Ради.

Фото: Дмитро Дідора