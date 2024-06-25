Лазуткін пояснив, чому Міноборони не підтримало законопроєкт про 150 днів на оновлення даних у системі Резерв+

Про це заявив речник Міністерства оборони України Дмитро Лазуткін в етері Еспресо.

"Насправді зараз свої дані оновили 2,3 мільйона українців. Серед них - майже 1,8 мільйона в застосунку Резерв+. Зараз ми не бачимо причин, через які слід продовжувати термін", - повідомив він.

Лазуткін нагадав, що з 18 травня впродовж 60 днів всі військовозобов'язані, резервісти та призовники мають уточнити або оновити свої дані.

"Це можна зробити у ЦНАП, в ТЦК і в електронному кабінеті. У застосунку Резерв+ це можна зробити за 10 хв. До 16 липня є час, тоді 60 днів спливають", - додав він.