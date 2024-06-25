Лазуткін пояснив, чому Міноборони не підтримало законопроєкт про 150 днів на оновлення даних у системі Резерв+
У Міноборони вважають, що немає підстав для збільшення термінів оновлення даних для військовозобов'язаних з 60 до 150 днів
Про це заявив речник Міністерства оборони України Дмитро Лазуткін в етері Еспресо.
"Насправді зараз свої дані оновили 2,3 мільйона українців. Серед них - майже 1,8 мільйона в застосунку Резерв+. Зараз ми не бачимо причин, через які слід продовжувати термін", - повідомив він.
Лазуткін нагадав, що з 18 травня впродовж 60 днів всі військовозобов'язані, резервісти та призовники мають уточнити або оновити свої дані.
"Це можна зробити у ЦНАП, в ТЦК і в електронному кабінеті. У застосунку Резерв+ це можна зробити за 10 хв. До 16 липня є час, тоді 60 днів спливають", - додав він.
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25 червня у Міноборони не підтримали законопроєкт про продовження терміну оновлення даних військовозобов’язаними. Хоча перед цим заявили про схвалення.
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