Лісовий розповів, скільки коштів потрібно для підвищення зарплат освітянам

Про це Лісовий заявив під час години питань до уряду, передає Укрінформ.

"Питання підняття зарплати для освітян, яке передбачено статтею 61 прикінцевих положень закону про освіту, передбачає підняття (зарплати - ред.) абсолютно для всіх освітян. Це правильно і справедливо, тому що і дошкільна освіта, і загальна середня освіта, і профтехосвіта, і фахова передвища, і вища освіта повинні бути справедливо і рівномірно підвищені", - сказав міністр.

Разом з тим, Лісовий вказав, що підвищення зарплат освітянам потребує додаткових 270 мільярдів гривень додатково і наразі невідомо, чи вдасться ці кошти залучити.

Наразі, за його словами, існує два варіанти підняття зарплат - поетапне та одночасне. Але для запуску цього процесу треба щонайменше 80 мільярдів гривень.