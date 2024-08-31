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Лісовий сказав, коли вчителі матимуть 24 тисячі гривень зарплати

Ксенія Золотова
31 серпня, 2024 субота
14:12
Суспільство школа, вчителька

Міністр освіти та науки України Оксен Лісовий пояснив, скільки повинні заробляти вчителі та чому педагоги у школах та дитячих садочках досі отримують маленьку зарплату

Зміст

Про це він сказав в інтерв’ю BBC News Україна.

За словами міністра, наразі в країні є дефіцит учителів, зокрема, найгостріший - учителів інформатики, вчителів математики, вчителів англійської мови.

Лісовий стверджує, що середня зарплата вчителя становить 12 тис. гривень.

"Залежно від навантаження, яке має вчитель, вона може бути більшою або меншою. Але це точно не та зарплата, яку я, як міністр, і я як громадянин, і я як батько, хотів би, щоб отримував учитель", - коментує він.

Він нагадав, що закон про освіту і його прикінцеві положення передбачають підняття заробітної плати до трьох прожиткових мінімумів, "на які ми, в принципі, виходимо".

"Але виходимо, в тому числі, з певним набором інструментів спрощення нарахування заробітної плати, щоб там не було пів сотні різноманітних надбавок і доплат, щоб це було простіше, зрозуміліше для вчителя", - зауважив міністр.

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При цьому він наголосив, що на сьогодні педагоги-дошкільники ще більше соціально маргіналізовані, їхня заробітна плата коливається в районі шести тисяч гривень.

"Їм доплачують до мінімуму, розумієте? І це неприйнятно", - сказав Лісовий.

"Оці три прожиткових мінімуми – це 24 тисячі гривень, правильно? Вісім тисяч – прожитковий мінімум. Це коли буде?" - перепитала у міністра журналістка Мар'яна Матвейчук.

За словами міністра освіти, 24 тис. грн зарплати - як того вимагає закон і що становитиме вдвічі більше, ніж сьогодні в середньому отримують українські вчителі, - буде тоді, коли бюджет отримає для початку хоча б вільних 50-60 млрд грн додаткових коштів.

"Я не буду на камеру озвучувати видатки на оборону, але цих місячних видатків вистачить для того, щоб підняти заробітну плату всім учителям на рік", - зауважив Лісовий.

Якою є середня зарплата в Україні

За офіційними даними Пенсійного фонду, у червні 2024 року розмір середньої заробітної плати в Україні становив 18 806 гривень 63 копійки.

Водночас за даними сайту з працевлаштування Work.ua, розмір середньої заробітної плати в Україні станом на серпень 2024 року становить 20 000 грн.

Вчительська зарплата розміром 4000 євро/доларів як передвиборча обіцянка команди Зеленського

Перед голосуванням на президентських виборах 2019 року тодішній представник виборчого штабу Володимира Зеленського Давид Арахамія публічно заявляв, що було б непогано підвищити зарплати вчителів до 4000 євро.

Бажане підвищення вчительських зарплат до рівня 4000 доларів обговорювалося й у 13 випуску влогу "Зе Президент Слуга Народу", що вийшов 14 березня 2019 року, тобто між першим і другим туром голосування за нового президента, запис якого зберігся в офіційному фейсбуці партії "Слуга Народу". На тому відео щодо підвищення зарплати вчителів висловлюється сам Зеленський та нинішній народний депутат, голова комітету з питань освіти, науки та інновацій Верховної Ради України Сергій Бабак. При цьому Зеленський посилається на досвід Кіпру.

  • Міністр освіти та науки України Оксен Лісовий заявив, що для школярів на територіях Курської області РФ, які контролюють українські військові, не почнеться навчальний рік.
Теги:
Економіка
Україна
Кабмін
освіта
бюджет
уряд Шмигаля
Наука
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