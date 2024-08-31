Чи навчатиме Україна школярів на Курщині: відповідь Міносвіти

Про це він сказав в інтерв’ю BBC.

За словами Лісового, у Міністерстві на серйозному рівні обговорювали початок навчання на територіях Курщини, які контролює Україна.

Проте він наголосив, що починати там навчальний рік не будуть, адже Україна дотримується норм міжнародного права.

"Ми робити так, як Росія, не будемо, а будемо робити краще", - зазначив Лісовий.