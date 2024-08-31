Чи навчатиме Україна школярів на Курщині: відповідь Міносвіти
Міністр освіти та науки України Оксен Лісовий заявив, що для школярів на територіях Курської області РФ, які контролюють українські військові, не почнеться навчальний рік
Про це він сказав в інтерв’ю BBC.
За словами Лісового, у Міністерстві на серйозному рівні обговорювали початок навчання на територіях Курщини, які контролює Україна.
Проте він наголосив, що починати там навчальний рік не будуть, адже Україна дотримується норм міжнародного права.
"Ми робити так, як Росія, не будемо, а будемо робити краще", - зазначив Лісовий.
- Нагадаємо, раніше заступник міністра освіти й науки Михайло Винницький заявив, що в Курській області РФ Україна за потреби забезпечить для дітей освітній процес. У МОН спростували ці слова.
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