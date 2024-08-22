Україна в Курській області за потреби забезпечить освітній процес дітям, - заступник глави МОН Винницький
У Курській області РФ Україна за потреби забезпечить для дітей освітній процес, але не переселятиме неповнолітніх на українську територію
Про це заявив заступник міністра освіти й науки Михайло Винницький на брифінгу, передає Інтерфакс-Україна.
Він підкреслив, що переміщення неповнолітніх громадян через кордон в умовах військових дій не дозволено Міжнародним гуманітарним правом.
"Міжнародне гуманітарне право не дозволяє переміщення в умовах окупації або військових дій неповнолітніх громадян через кордон. Ми дуже сильно засуджуємо нашого ворога, який переміщує дітей українських громадян на територію Російської Федерації. Ми вважаємо це фундаментальним порушенням людських прав. Тому однозначно не йдеться про будь-яке переміщення дітей із Курської області на територію України", - сказав Винницький.
Заступник очільника МОН пояснив: якщо події на Курщині надалі розвиватимуться так, як зараз, "я думаю, що наприкінці вересня - на початку жовтня нам доведеться складати план того, як ми будемо забезпечувати освіту на тих територіях неповнолітнім дітям".
Також він зауважив, у Міністерстві освіти й науки раніше озвучили ідею приєднати до Сумського національного аграрного університету сільськогосподарський технікум в Суджі, проте дій стосовно цього ще не виконували.
"Є сільськогосподарський технікум у Суджі. І курсує ідея про те, щоб приєднати його до Сумського національного аграрного університету. Така ідея озвучена була в міністерстві досі. Рухів у цей бік у нас поки що немає", - розповів Винницький.
- Мінреінтеграції запустило гарячу лінію для жителів Курської області, які хочуть евакуюватись в Україну.
- Міністерство разом із військовими наразі опрацьовує можливий маршрут гуманітарного коридору для цивільних із Курщини до Сум.
- Станом на 20 серпня повідомлялось, що евакуація мирних жителів населених пунктів Курської області, які перебувають під контролем ЗСУ, не відбувається.
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