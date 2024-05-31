Літо в Україні розпочнеться спекою, але з грозами: погода на 1 червня від Наталки Діденко

Про це повідомляє синоптикиня Наталка Діденко.

За її словами, червень розпочнеться в Україні спекою.

Зокрема, температура повітря у східних областях становитиме завтра +26...+31 градус. У більшості областей протягом дня +25...+29 градусів, лише в західних областях буде свіжіше, +22...+25 градусів.

Вітер повіватиме з південного заходу, буде помірним, в західних областях можливі сильніші пориви, до 15 метрів за секунду.

Короткочасні дощі з грозами очікуються в західних областях, на півночі України, на Вінниччині та місцями на Черкащині.

Синоптикиня розповідає, що цю дощову грозову нестійкість атмосфери забезпечить завтра активна циклонічна система над Центральною Європою на ім'я Radha.

На решті території України переважатиме суха сонячна погода, зауважила пані Діденко.

Вона розповіла, що на початку літа дефіцит вологи і, відповідно, висока пожежна небезпека, спостерігатимуться на півдні та сході України, а також суха погода охопить значну частину центральних областей, окрім Вінниччини. Найбільша ймовірність періодичних дощів, за її словами, на заході та півночі України.

Яку погоду очікувати у Києві

Протягом дня у столиці стовпчики термометрів добіжать до +29 градусів.

Проте Діденко припускає, що таке спекотне повітря, зіткнувшись на висоті зі значно холоднішим, може не втриматися від контрасту, і пролитися дощем.

Тому від спеки та надмірного сонця треба захищатися тим, хто перебуває на півдні, сході та в центрі України - прикривати голову, пити більше води, вмиватися частіше чи занурювати руки по лікоть у воду, тримати при собі пляшечку з водою, добре було б пити ромашку чи м'яту замість кави чи чорного чаю, уважно стежити за навіть невеликими засмаганнями, шукати тінь. І берегти себе й тих, хто поруч.

А мешканцям заходу та півночі було б добре запастися такою маленькою парасолею, щоб весь час носити її з собою, - і не важко, і все ж трохи не дасть промочити голову й плечі.

Від грози ховайтеся, грому не лякайтеся, якщо сильна злива - переставте одразу автомобіль в інше місце.