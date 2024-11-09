Лівобережжя Кропивницького дві доби не матиме води

Про це повідомили у пресслужбі водопостачального підприємства "Дніпро-Кіровоград".

Згідно з повідомленням, з 00:00 12 листопада до 23:00 13 листопада без води залишатимуться мешканці низки мікрорайонів Лівобережжя, серед яких:

Лелеківка

Новомиколаївка

Некрасівка

Велика Балка

центральна частина Кропивницького

Ковалівка

Кущівка

Катранівка

Сегмент

вулиці Марії Примаченко (Васнецова) та Полтавська.

За інформацією пресслужби КП "Дніпро-Кіровоград", відключення пов'язане з плановими ремонтними роботами.

Як повідомила очільниця Кропивницького водоканалу Валентина Давидчук, за період відключення води фахівці встановлять регулятори тиску в центральній частині міста для зменшення тиску у водопровідних трубах та запобігання аваріям. Крім того, фахівці проведуть заміну запірної арматури та ремонт пожежних гідрантів.