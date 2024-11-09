Лівобережжя Кропивницького дві доби не матиме води
Кропивницький водоканал оголосив про тимчасове припинення водопостачання в частині міста через ремонтні роботи
Про це повідомили у пресслужбі водопостачального підприємства "Дніпро-Кіровоград".
Згідно з повідомленням, з 00:00 12 листопада до 23:00 13 листопада без води залишатимуться мешканці низки мікрорайонів Лівобережжя, серед яких:
- Лелеківка
- Новомиколаївка
- Некрасівка
- Велика Балка
- центральна частина Кропивницького
- Ковалівка
- Кущівка
- Катранівка
- Сегмент
- вулиці Марії Примаченко (Васнецова) та Полтавська.
За інформацією пресслужби КП "Дніпро-Кіровоград", відключення пов'язане з плановими ремонтними роботами.
Як повідомила очільниця Кропивницького водоканалу Валентина Давидчук, за період відключення води фахівці встановлять регулятори тиску в центральній частині міста для зменшення тиску у водопровідних трубах та запобігання аваріям. Крім того, фахівці проведуть заміну запірної арматури та ремонт пожежних гідрантів.
- Упродовж останніх двох місяців окуповані райони півдня України стикаються з гострим дефіцитом прісної води: на території Запорізької, Херсонської областей та в Криму стрімко міліють водосховища, річки та ставки.
- Актуальне
- Важливе