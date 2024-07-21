Локально до +35 °С: погода від Наталки Діденко на 22 липня

Про це розповіла синоптикиня Наталка Діденко.

Висока температура очікується на півдні та південному сході: +30…+34 °C, може, локально до +35 °C.

За її словами, про серйозні дощі в Україні не йдеться. Вночі на південному заході очікується дощ із громом - місцями на Одещині, Вінниччині, у Чернівецькій області.

У Києві вночі та вранці 22 липня є ймовірність дощу з грозою, проте більша частина понеділка пройде без опадів. Вдень у столиці очікується +26…+28 °C.

"Тиждень загалом в Україні без особливих змін, у четвер короткочасне відчутне похолодання у північних областях. За опадами стежимо разом, як щось цікаве - писатиму", - додала Наталка Діденко.