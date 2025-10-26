Люди розуміють, що бути українцем - це питання вибору, - історикиня Шор

Про це в етері Еспресо розповіла американська історикиня, дослідниця історії Східної Європи, професор інтелектуальної історії Європи Єльського університету Марсі Шор.

"Я була в Україні 4 рази від початку повномасштабної війни, і на доволі короткий строк. Тож враження мої дуже уривчасті. Певною мірою я бачу Майдан як момент неймовірної трансформації, і це те, що відбувалося далі як продовження, ця стійкість, у 2022 році. На початку 2022 року Сергій Жадан буквально через кілька місяців після початку повномасштабної війни сказав: росіяни не розуміють, що вони боряться з іншою країною, з іншими людьми, що ми не такі, як 10 років назад, вони не можуть просто зайти і нас завоювати, що ми маємо інший стан свідомості зараз", - сказала вона.

Шор вважає, що зараз це відчуття підсилилося зараз.

"І в мене дійсно є таке відчуття, що люди розуміють, що таке бути українцями, що це не питання етнічності – це питання вибору. Це підсилилося зараз. Що мені впадає у вічі, коли я приїжджаю, що мене так приваблює – відчуття інтенсивного й дуже гострого мислення в Україні, що люди живуть, проживають цю ситуацію на самій межі. Тетяна Огаркова та Володимир Єрмоленко написали про це книжку: що це таке - відчувати, бути на межі", - зазначила історикиня.

На її думку, це дуже трансформує людей.

"Я можу сказати, що в моїй уяві, якщо говорити про українську відбудову, то вона має бути на енергії та відданості, на солідарності та звитязі, звичайно ж, самототожності українській. Це все з'явилося під час повномасштабної війни, і все це зробить Україну передовою країною для всього світу", - наголосила Шор.

Історикиня вважає, що Україна має забути про цю ідею - гнатися за Заходом.

"Це катастрофа. Ви не маєте вірити, довіряти абсолютно Америці, тому що ця адміністрація абсолютно непередбачувана і вона себе нічим не обмежує. Це може бути фіаско, але Україна відбудується. Вона матиме відновлювальну енергетику. Вона буде вивільняти історію справжню і буде інклюзивною. Вона всотуватиме весь цей досвід, який відбувався за повномасштабну війну, це шалений досвід, який здобувався в дуже складні часи. Але все це приведе до створення суспільства, яке буде найпередовішим для всіх нас - це моя така фантазія", - підсумувала вона.