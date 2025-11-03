Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Оборона та безпека
Війна з Росією: хроніка
Головна Суспільство "Мені цікаво, кілометри в плацкарті дорівнюють кілометрам в СВ чи купе?": Фурса вважає популізмом ідею безкоштовних подорожей для українців від УЗ
"Мені цікаво, кілометри в плацкарті дорівнюють кілометрам в СВ чи купе?": Фурса вважає популізмом ідею безкоштовних подорожей для українців від УЗ

Ірена Моляр
3 листопада, 2025 понедiлок
10:26
Суспільство

Зараз Укрзалізниця перебуває у процесі реструктуризації своїх єврооблігацій і веде перемовини з кредиторами, тому програму "безкоштовних 3000 км" не могли згенерувати ні в УЗ, ні в тій частині уряду, яка відповідає за економіку та фінанси

Зміст

Про це в етері Еспресо розповів інвестиційний банкір, фінансовий аналітик Сергій Фурса.

"Щодо безкоштовних подорожей для українців на 3000 км від Укрзалізниці, цей популізм вражає.  У будь-якому разі, думаю, що зараз вже йде брейншторм в Укрзалізниці - що робити з тим, що спустили зверху від вищого керівництва, які мінімізувати втрати для компанії, держави та пересічних людей? Адже шара завжди провокує ще більший ажіотаж. Це погане рішення, це популізм і це не вирішує проблем Укрзалізниці. Компанія має діру, бо тарифи на вантажоперевезення не підвищують, хоча теоретично потрібно було б. Бізнес пролобіював, щоб тарифи не підвищувалися. А з іншого боку, пасажирське перевезення - хронічно збиткове", - прокоментував Сергій Фурса.

За його словами, до рішення про 3000 км від УЗ були розмови про те, що потрібно розробити якийсь механізм, який щороку надавав би додаткові кошти Укрзалізниці для перекриття того розриву, що є, і щоб компанія не збанкрутувала.

"Поки що не зрозуміло, як ця програма буде працювати. Наприклад, є місяці високого сезону - там всі їздимо за гроші, а є сезон, коли людей їздить не так багато. І всі, хто їздить в цей сезон, їздитимуть безкоштовно? Так не буває, що хтось їде за гроші, а хтось - ні. Ще питання - адже у нас  дарують не гривні, а кілометри - мені цікаво, чи дорівнюють кілометри в плацкарті кілометрам в СВ чи купе? Чи це буде стосуватися тільки плацкартних вагонів? Відомо, що у нас пасажирське перевезення - дотаційне, воно не окупається: ми купуємо квитки нижче собівартості", - зауважив фінансовий аналітик.

На його думку, будь-яка допомога має бути адресною, тобто вводиться нормальна вартість квитків, а далі - пенсіонер, ВПО, лікар чи вчитель через "Дію" отримує цей квиток дешеве. Можливо, так теоретично могло б бути.

"Якщо зроблять так, що під цю програму підпадають тільки плацкартні вагони, то більше схоже - на адресну допомогу. Це буде гібридно, але наближено до адресної допомоги. В принципі, це все неправильно, розкидання шарою, це є популізм. Це говорить про те, що люди, які приймають ці рішення, живуть у світі, де важлива не перемога у війні, а наступні вибори. В уряді багато розумних людей. Я не вірю, що ця ідея народилася в уряді чи серед професіоналів УЗ. Зараз Укрзалізниця перебуває у процесі реструктуризації своїх єврооблігацій і веде перемовини з кредиторами. І УЗ останнє, що потрібно, щоб кредитори питали: "Кажете, що не маєте грошей і держава не може допомагати, тому ви не можете обслуговувати свої борги? А що у вас відбувається?". Вони ж точно про це дізнаються. Тому точно це не могла згенерувати Укрзалізниця та адекватна частина українського уряду, яка відповідає за економіку та фінанси", - резюмував Фурса.

  • 1 листопада президент України Володимир Зеленський доручив уряду підготувати до 15 листопада комплексний пакет зимової підтримки, який передбачає фінансову допомогу, фіксовані тарифи на комунальні послуги, безкоштовні залізничні поїздки та розширення медичних програм. Також доручено пропрацювати спеціальну програму транспортної підтримки для всіх українців - пропозиція від Укрзалізниці  "УЗ-3000". 
