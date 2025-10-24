Ми маємо бути готові навіть до відключення теплоносіїв у будинках, - ексміністр палива та енергетики Плачков
Ситуація в енергетиці залишається складною через масовані атаки на підстанції та теплові електроцентралі, і початок опалювального сезону вже перенесено. Українці мають бути готовими до можливих відключень теплоносіїв у будинках цієї зими
Про це в ефірі Еспресо сказав міністр палива та енергетики України (1999, 2005-2006), голова ради спілки Всеукраїнської Енергетичної Асамблеї Іван Плачков.
"Дійсно, ситуація складна. На наших очах відбулася масована атака на об'єкти енергетики - підстанції та теплові електроцентралі. Не дарма початок опалювального сезону перенесено. Енергетики стикаються з певними складнощами, адже необхідно відновлювати обладнання - трансформатори та інші елементи інфраструктури", - зазначив Плачков.
За словами колишнього міністра палива та енергетики, зима справді буде важкою, і це стосується не лише Києва. Особливо це актуально для великих міст через проблеми з теплопостачанням. Електроенергію відновити можна відносно швидко, тоді як генерація тепла є значно складнішим процесом.
Читайте також: Найскладніший опалювальний сезон для України: що говорять представники Укренерго, ЄС, ДТЕК та Нафтогазу
"Опалювальний сезон буде, але ми повинні бути готові до ситуацій, коли постачання електроенергії може перериватися на добу, дві, три, а можливо й на тиждень. І, на жаль, можливі також відключення теплоносія. Тому потрібно продумати, як ми зможемо перечекати цей період", - наголосив Плачков.
- Кабінет міністрів 23 жовтня ухвалив рішення про виділення 8,4 мільярда гривень на імпорт газу у період опалювального сезону.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.67 Купівля 41.67Продаж 42.17
- EUR Купівля 48.4Продаж 49.07
- Актуальне
- Важливе