Ми маємо бути готові навіть до відключення теплоносіїв у будинках, - ексміністр палива та енергетики Плачков

Про це в ефірі Еспресо сказав міністр палива та енергетики України (1999, 2005-2006), голова ради спілки Всеукраїнської Енергетичної Асамблеї Іван Плачков.

"Дійсно, ситуація складна. На наших очах відбулася масована атака на об'єкти енергетики - підстанції та теплові електроцентралі. Не дарма початок опалювального сезону перенесено. Енергетики стикаються з певними складнощами, адже необхідно відновлювати обладнання - трансформатори та інші елементи інфраструктури", - зазначив Плачков.

За словами колишнього міністра палива та енергетики, зима справді буде важкою, і це стосується не лише Києва. Особливо це актуально для великих міст через проблеми з теплопостачанням. Електроенергію відновити можна відносно швидко, тоді як генерація тепла є значно складнішим процесом.

Читайте також: Найскладніший опалювальний сезон для України: що говорять представники Укренерго, ЄС, ДТЕК та Нафтогазу

"Опалювальний сезон буде, але ми повинні бути готові до ситуацій, коли постачання електроенергії може перериватися на добу, дві, три, а можливо й на тиждень. І, на жаль, можливі також відключення теплоносія. Тому потрібно продумати, як ми зможемо перечекати цей період", - наголосив Плачков.