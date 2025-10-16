Найскладніший опалювальний сезон для України: що говорять представники Укренерго, ЄС, ДТЕК та Нафтогазу

Про це з Київського міжнародного економічного форуму повідомляє кореспондентка "Еспресо" Наталя Стареправо.

За словами головного інженера Укренерго Віталія Зайченка, Росія намагається довести нашу енергосистему до колапсу, але ми стоїмо.

"Росія вчиться. Якщо раніше їхньою метою було захопити Київ за три дні, то тепер — спалити нашу енергосистему дощенту. Вони хочуть залишити людей без світла й тепла", - каже Зайченко.

Найбільше страждають прифронтові області, де діють стабілізаційні графіки відключень. Попри складнощі, енергосистема залишається стійкою. Значну роль у цьому відіграє допомога європейських партнерів, які постачають обладнання для ремонтів.

"Ми маємо певні запаси й завдяки партнерам можемо оперативно відновлювати пошкоджені елементи. Але паливо — це товар, ціна на який постійно змінюється, тому енергоресурси потрібно берегти", - додав Зайченко.

фото: Наталя Стареправо/Еспресо

Посол ЄС в Україні Катаріна Матернова зазначила, що лише від початку повномасштабного вторгнення Євросоюз надав понад 3 мільярди євро на підтримку української енергосистеми.

"Ці кошти пішли на відновлення і модернізацію мереж, підтримку енергокомпаній, інвестиції в обласні системи та технологічні рішення. Ми також почали вкладати у розвиток газової інфраструктури, щоб зміцнити енергетичну незалежність України", - каже Матернова.

Вона підкреслила, що 2023 рік став "втраченим" для багатьох енергетичних проєктів через масштабні руйнування, проте ЄС і надалі продовжує стратегічну підтримку — від фінансування ремонтів до створення резервних потужностей.

Аліна Бондаренко, директорка з комунікацій компанії ДТЕК, наголосила, що вони розуміли - атаки відновляться і підготувались до них. Компанії ДТЕК завершили повний цикл підготовки до осінньо-зимового періоду, який включав три етапи: ремонтну кампанію, інвестиційну програму та створення аварійних запасів.

"Ми розуміли, що атаки почнуться, тому підготували резерви. Найважча ситуація — на Донеччині, де масштаби руйнувань колосальні. Але навіть там є світло — ми працюємо разом з Укренерго, щоб відновлювати електропостачання", - йдеться у заяві.

За її словами, під час атак 10–13 жовтня компанія змогла повернути електропостачання мільйонам споживачів, а кияни відчули стабільність уже до кінця доби після масованого удару.

"Наші партнери допомогли відновити обладнання, яке було знищене під час попередніх атак. Його виробництво займає місяці, тому створення аварійного запасу — це наша гарантія надійності", - додала Бондаренко.

фото: Наталя Стареправо/Еспресо

Членкиня наглядової ради Нафтогазу України Наталія Бойко окреслила нинішню ситуацію у газовому секторі як "одну з найважчих за всі роки війни".

"Світло — це частково газ, тепло — часто газ. Нафтогаз несе величезне навантаження, щоб забезпечити енергобезпеку кожного українського міста".

Лише за останні два тижні відбулося шість атак на об’єкти газової інфраструктури — зокрема у Полтавській та Харківській областях. Частина об’єктів досі горить, адже до них немає доступу.

"У лютому ми за одну добу втратили половину газопостачання. Але ми відновили мережі й створили запаси обладнання. Наш пріоритет — повернути в систему кожен куб газу", - каже Бойко.

Попри руйнування, Нафтогаз зміг залучити $2,5 мільярда для закупівлі газу, з яких 1,5 мільярди — завдяки європейським партнерам, які надали кредитні гарантії.

"Ми закликаємо споживачів економити ресурси. Якщо ми витрачаємо щось сьогодні — ми втрачаємо це у лютому. Споживання газу вже зросло на понад 20% у порівнянні з минулим роком. Тому економія — це теж форма оборони", - йдеться у заяві.

фото: Наталя Стареправо/Еспресо