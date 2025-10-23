Уряд виділив 8,4 млрд грн на закупівлю імпортного газу в опалювальний сезон

Про це повідомила премʼєр-міністерка Юлія Свириденко у telegram-каналі.

"Уряд виділив 8,4 млрд грн на імпорт газу для опалювального сезону для населення. Це рішення — частина підготовки до зими в умовах обстрілів. Більше газу Україні потрібно для стабільного проходження опалювального періоду", - написала вона.

Зазначається, що у звʼязку з російськими ударами по газовій інфраструктурі, Україна тимчасово втратила власний видобуток газу. А закупівля додаткових енергоресурсів сприятиме більш надійному постачанню газу та тепла в українські оселі в період енергетичного терору з боку Росії.

"Уряд спільно з Нафтогазом роблять усе необхідне, щоб гарантувати стабільне проходження опалювального сезону в Україні", - додала Свириденко.