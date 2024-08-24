"Ми не дамо перетворити в сіру зону землі, де по праву має бути синьо-жовтий прапор", - Зеленський звернувся до українців у День Незалежності
Президент Володимир Зеленський звернувся до народу в День Незалежності України, наголосивши, що "хворий дід з Червоної площі" не буде диктувати державі "свої червоні лінії"
Про це йдеться у зверненні, опублікованому в Telegram.
"Вицвілі очі їхнього начальника сприймають весь світ сірою зоною. Та ми не дамо перетворити в сіру зону землі, де по праву має бути синьо-жовтий прапор. Не буде хворий дід із Червоної площі, який постійно погрожує всім червоною кнопкою, диктувати нам якісь свої червоні лінії. Як жити, яким шляхом іти і який вибір робити, будуть для себе визначати лише Україна й українці. Бо так працює незалежність", - заявив президент.
Він наголосив, що тепер ворог, який хотів перетворити українські землі в буферну зону, "має думати, аби його країна не стала буферною федерацією".
"913 днів тому зокрема й через Сумщину Росія пішла на нас війною. Порушила не лише суверенні кордони, а й межі жорстокості та здорового глузду. Безмежно прагнучи одного: знищити нас. Натомість сьогодні ми відзначаємо 33-й День Незалежності України. А те, що ніс на нашу землю ворог, тепер вернулося в його дім", - підкреслив Зеленський.
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