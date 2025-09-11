Ми не побачили жодних ознак підготовки Залужного до виборів, - голова КВУ Кошель

Про це в етері Еспресо розповів доктор історичних наук, голова Комітету виборців України Олексій Кошель.

"Насправді я знаю багато про вибори, очолюю Комітет виборців України, це найбільша в нашій країні організація, яка до війни займалася виборчим процесом. Зараз ми відслідковуємо різні процеси й можемо чесно говорити, що у багатьох регіонах побачили фальш-старт виборчої кампанії з боку міських голів, окремих політиків, які сидять в тилу і навіть роздають продовольчі пакети. Тобто будь-яка підготовка до виборів має ознаки, які можна побачити - чи на бордах, чи в інтернеті - слід залишається", - зауважив голова КВУ.

За його словами, кандидат у президенти має опиратися на політичну силу. Наприклад, повноцінна виборча кампанія – по 2 члени комісії на 30 тис. ділянок, по 2 спостерігачі та агітатор, тобто потрібно об'єднати та налагодити роботу приблизно 150 тис. людей. А із Лондона, де зараз перебуває Залужний, така робота не проведеться.

"Я не виключаю, що окремі політики можуть вести консультації. Але будь-яка виборча кампанія має слід. Скажімо, 1000 грн від Володимира Зеленського, то я тлумачу ці виплати, як ті, що мають політичний характер та виборчі ознаки. Щодо Залужного, поки що ми не побачили жодних ознак його підготовки до виборів – ні замовних статей, ні роботи штабів, і далі ще є великий перелік", - прокоментував Кошель.

