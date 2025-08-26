Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Залужний може стати головним й безальтернативним кандидатом на президентських виборах, - політолог Кошель
Залужний може стати головним й безальтернативним кандидатом на президентських виборів, - політолог Кошель

Віталій Бесараб
26 серпня, 2025 вiвторок
22:18
Суспільство Валерій Залужний

Валерій Залужний сьогодні залишається чи не єдиним і безальтернативним кандидатом в президенти України

Таку думку в етері Еспресо висловив доктор історичних наук, голова Комітету виборців України Олексій Кошель.

"Сьогодні вже чітко можна говорити про те, що якщо пан Залужний прийме рішення, то він стане головним кандидатом в президенти України, а можливо навіть і безальтернативним. Цілком зрозуміло, що він як військовий в період війни не може зараз коментувати майбутню виборчу кампанію. Втім, не все так просто. Навіть під час війни політичні ігри ніхто не скасовував. Варто згадати тільки події останніх кількох років. Зокрема, як активно пройшлись таким репресивним механізмом по представниках місцевого самоврядування. Так звана “справа мерів”, яка мала виразне політичне забарвлення. Тому, поки що я гадаю, що Залужного зараз рятує його перебування у Великій Британії й можливого відсутність його критики. Однак, після того, як він чітко заявить про свою участь у виборах, потрібно буде підготуватися до хвилі мегабруду щодо нього й хвилі кримінальних справ", - пояснив Кошель.

Політолог зауважив, що зараз будь-які публікації та розмови про вибори шкодять Україні. Оскільки, під час війни влада й опозиція має бути консолідованою, щоб зменшити ризики для держави.

"Я гадаю, що наступні президентські вибори в Україні точно не будуть безхмарними. З цим є проблема. Оскільки, чим більше на Заході зʼявляється публікацій про вибори в Україні, тим більше це шкодить саме нам. Захід хоче бачити єдність влади в Україні. Навіть коли ми говоримо про чергові переговори, про червоні лінії для України, то важливо, що це були червоні лінії не Зеленського, а спільні. От така єдність має бути і саме вона зменшить ризики для держави", - додав він.

  • 25 серпня The Guardian із посиланням на джерела повідомили, що керівник Офісу президента Андрій Єрмак пропонував ексголовкому ЗСУ й нині послу України у Великій Британії Валерію Залужному долучитися до політичної команди Володимира Зеленського. Той відмовився
     
Україна
вибори
вибори президента
президентські вибори
Валерій Залужний
