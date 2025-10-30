Ми втрачаємо довіру до судової системи і до влади, - голова ГІ "Голка" Федорів про справу Кудрицького
Справа колишнього голови Укренерго Кудрицького вкотре демонструє втрату довіри до судової системи та до влади
Таку думку висловила журналістка, голова громадської ініціативи "Голка" Ірина Федорів в етері Еспресо.
"Тут важливо, що ми втрачаємо довіру до судової системи. Ми втрачаємо довіру до влади. А зараз війна і ми би не мали мати отаких от відчуттів, ми би мали мати високий рівень довіри. Але, дійсно, коли громадський сектор б'є на сполох, коли низка народних депутатів, ви сказали правильно, що є і представники "Слуги народу", тобто та ж сама Радіна, яка під час голосування за НАБУ і САП, вона блокувала трибуну. Тобто є і в "слугах народу" ті люди, які можуть вимальовувати червоні лінії. І виходить, що вона тут так само була готова, підставити плече, взяти на поруки", - зазначила вона.
Ірина Федорів наголосила, що люди, які приймають рішення такого рівня, не можуть не розуміти, що у громадськості виникнуть питання.
"Тут же ж питання не в тому, що хтось каже: невинний. Так, будь ласка, хай слідчі дії тривають і так далі. Але яколи ми бачимо, що є гучні справи з Чернишовим. І у Чернишова все нормально, бачите, ну, ніяких прикростей він таких не зазнає. Ну, і коли тут така увага антикорупційних громадських організацій і представників політичної системи, то дійсно тривожно, що так відбувається. Але тут я хочу наголосити, що наші колеги ще з Де-юре акцентують увагу на те, хто виніс це рішення. Що ця суддя, вона виносила рішення і у справі Романа Ратушного, який брав участь в протестах на Банковій. І виникає питання, чому це все відбувається і чому так це відбувається? Тому що люди, які приймають такого рівня рішення, не можуть не розуміти, що у громадського сектору виникнуть питання. Ну, і тут треба зважати на цей суспільний градус в часи війни, бо потім, знаєте, на Банковій кажуть: "Ну, от винні ті, хто вийшли з картонками. Війна, могли би не виходити". Так а першопричина то не в тих людях, які вийшли з картонками", - зауважила журналістка.
- 29 жовтня Печерський районний суд Києва обрав запобіжний захід колишньому голові Укренерго Володимиру Кудрицькому. Його взяли під варту на 60 діб із можливістю внесення застави.
