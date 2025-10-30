Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Ми втрачаємо довіру до судової системи і до влади, - голова ГІ "Голка" Федорів про справу Кудрицького

Марина Клюєва
30 жовтня, 2025 четвер
11:46
Суспільство Володимир Кудрицький

Справа колишнього голови Укренерго Кудрицького вкотре демонструє втрату довіри до судової системи та до влади

Зміст

Таку думку висловила журналістка, голова громадської ініціативи "Голка" Ірина Федорів в етері Еспресо.

"Тут важливо, що ми втрачаємо довіру до судової системи. Ми втрачаємо довіру до влади. А зараз війна і ми би не мали мати отаких от відчуттів, ми би мали мати високий рівень довіри. Але, дійсно, коли громадський сектор б'є на сполох, коли низка народних депутатів, ви сказали правильно, що є і представники "Слуги народу", тобто та ж сама Радіна, яка під час голосування за НАБУ і САП, вона блокувала трибуну. Тобто є і в "слугах народу" ті люди, які можуть вимальовувати червоні лінії. І виходить, що вона тут так само була готова, підставити плече, взяти на поруки", - зазначила вона.

Ірина Федорів наголосила, що люди, які приймають рішення такого рівня, не можуть не розуміти, що у громадськості виникнуть питання.

"Тут же ж питання не в тому, що хтось каже: невинний. Так, будь ласка, хай слідчі дії тривають і так далі. Але яколи ми бачимо, що є гучні справи з Чернишовим. І у Чернишова все нормально, бачите, ну, ніяких прикростей він таких не зазнає. Ну, і коли тут така увага антикорупційних громадських організацій і представників політичної системи, то дійсно тривожно, що так відбувається. Але тут я хочу наголосити, що наші колеги ще з Де-юре акцентують увагу на те, хто виніс це рішення. Що ця суддя, вона виносила рішення і у справі Романа Ратушного, який брав участь в протестах на Банковій. І виникає питання, чому це все відбувається і чому так це відбувається? Тому що люди, які приймають такого рівня рішення, не можуть не розуміти, що у громадського сектору виникнуть питання. Ну, і тут треба зважати на цей суспільний градус в часи війни, бо потім, знаєте, на Банковій кажуть: "Ну, от винні ті, хто вийшли з картонками. Війна, могли би не виходити". Так а першопричина то не в тих людях, які вийшли з картонками", - зауважила журналістка.

  • 29 жовтня Печерський районний суд Києва обрав запобіжний захід колишньому голові Укренерго Володимиру Кудрицькому. Його взяли під варту на 60 діб із можливістю внесення застави.
Теги:
Новини
Кримінал
Україна
ДБР
Енергетика
Суд
Сі Цзіньпін та Дональд Трамп на зустрічі в Пекіні, листопад 2017 року
Автор Дар'я Куркіна
29 жовтня, 2025 середа
"Думаю, що ми отримаємо дуже хороший результат для всього світу", - Трамп про зустріч із Сі 30 жовтня
Юрій Ушаков
Автор Марія Музиченко
27 жовтня, 2025 понедiлок
У Кремлі запевнили, що готові до зустрічі Путіна й Трампа та назвали умову її проведення
путін
Автор Ірена Моляр
28 жовтня, 2025 вiвторок
Стратегія Росії - показати готовність до ядерної війни: Путін на межі виснаження, - генерал Маломуж
2025, четвер
30 жовтня
11:50
Аналітика
Володимир Кудрицький в суді
Зе-судилище. Як ворога Галущенка Кудрицького карають за те, що він зберіг державні гроші
11:33
Ексклюзив
Дональд Трамп і Сі Цзіньпін
Потепління в американо-китайських відносинах точно не очікується: експертка Мусієнко про зустріч Трампа з Сі
11:31
Оновлено
Ракетно-дронова атака РФ на Україну: пошкоджено цивільну та критичну інфраструктуру, у Запоріжжі є загиблі
11:21
Аналітика
Покровськ
Покровськ як новий критичний момент війни: чим він небезпечний
11:12
долар євро гривня валюта обмін
Курс валют на 30 жовтня: скільки просять за євро та долар в обмінниках
11:05
Огляд
світ, міжнародний огляд
Нова зброя Путіна – це "літаючий Чорнобиль", а американці оголяють східний фланг НАТО. Акценти світових ЗМІ 30 жовтня
10:38
Оновлено
світло
У всіх областях України скасували погодинні відключення електроенергії
10:22
ЗСУ, Сили оборони
Сили оборони України відкинули росіян поблизу Нового Шахового на Донеччині, - DeepState
10:16
Ексклюзив
зуістріч Трампа і Путіна на Алясці
Путін сам себе переграв: Рибачук про наказ Трампа щодо випробування ядерної зброї
10:00
OPINION
Справа Кудрицького: хлопці з ручних правоохоронних органів стають безвідмовними
09:35
Дональд Трамп
Трамп доручив Пентагону негайно розпочати випробування ядерної зброї
09:28
Ексклюзив
Карта бойових дій
Ворог намагається просочитися в місто, але ЗСУ стримують його та не дають закріпитися, – начальник Мирноградської МВА
09:01
Літак. авіація, Польща
Польща піднімала винищувачі через масовану атаку РФ на Україну
08:20
Оновлено
Генштаб, ЗСУ, фронт
Минулої доби на фронті зафіксували 172 бої: на Покровському напрямку Сили оборони зупинили 55 штурмів
08:18
Ексклюзив
Сі Цзіньпін та Дональд Трамп на зустрічі в Пекіні, листопад 2017 року
Тема України не оминула розмову Трампа й Сі Цзіньпіна, - американіст Преловський
08:10
Мілорад Додік
США скасували санкції проти політика Республіки Сербської Додіка
08:00
OPINION
США переглядають власну роль гаранта безпеки для Європи
07:31
втрати окупантів
Армія РФ за добу війни в Україні втратила 960 військових, 25 артсистем і 3 бронемашини
07:21
Оновлено
Сі Цзіньпін та Дональд Трамп на зустрічі в Пекіні, листопад 2017 року
"Багато говорили про Україну": у Південній Кореї відбулася зустріч Трампа та Сі Цзіньпіна
01:20
Атомний підводний човен
США передадуть Південній Кореї технології для будівництва атомного підводного човна
2025, середа
29 жовтня
23:47
художній музей Лувр
Пограбування Лувру: двоє підозрюваних частково визнали провину
23:43
Огляд
Сі Цзіньпін та Дональд Трамп на зустрічі в Пекіні, листопад 2017 року
Світ напередодні зустрічі у Південній Кореї: чи знайдуть Трамп і Сі формулу нового балансу сил
23:13
Нідерланди
У Нідерландах пройшли позачергові парламентські вибори: за даними екзитполів, у лідерах – соціал-ліберальна партія D66
22:58
Юлія Свириденко
Роботодавці отримуватимуть компенсацію за працевлаштування ветеранів від року
22:31
Німеччина уряд
Німеччина розглядає можливість націоналізації підрозділу "Роснефти" через санкції США, - Reuters
22:00
Юлія Свириденко
Кабмін запускає цифрову екосистему для безробітних "Обрій"
21:54
Ексклюзив
Микола Княжицький
Польща не блокуватиме відкриття кластерів щодо вступу України до ЄС, - Княжицький
21:53
Володимир Зеленський
Росія повинна закінчити війну, інакше має припинитися її нафтовий експорт: Зеленський анонсував нові санкції проти РФ
21:50
Пентагон
Пентагон оголосив про передислокацію одного з бойових підрозділів з Європи до США
21:33
на фото президент України Володимир Зеленський
Зеленський: Найскладніше на Покровському напрямку, в Купʼянську продовжуємо захищати позиції
21:32
Ексклюзив
Трамп на даху
Оптимістичні заяви Трампа щодо завершення війни дуже далекі від істини, - дипломат Шамшур
20:55
Огляд
TikTok
Чи настане кінець китайської епохи TikTok: Трамп і Сі Цзиньпін на порозі історичної угоди
20:38
Ексклюзив
Володимир Кудрицький
"Це політичне замовлення з ОП": експертка з енергетики Кошарна про підозру ексочільнику Укренерго Кудрицькому
20:31
віце-президент США Джей Ді Венс
Венс: Припинення бойових дій в інтересах як України, так і Росії
20:05
OPINION
Зустріч Трампа і Сі, найімовірніше, закінчиться нічим
20:04
віце-президент США Джей Ді Венс
"Його грубість мене зачепила": Венс пояснив, чому виник конфлікт із Зеленським в Овальному кабінеті
19:56
Оновлено
Андрія Ярмоленко (на передньому плані) та Валерій Бондар, "Динамо" - "Шахтар"
Кубок України: "Динамо" перемогло "Шахтар", результати та розклад інших матчів 1/8 фіналу
19:44
Куба
"Пам'ятаємо побажання "успіхів" Путіну у війні": Україна закриває посольство на Кубі
19:40
Ексклюзив
У Покровську росіяни використовують тактику малих котлів, - військовий експерт Снєгирьов
19:25
Ексклюзив
окупанти, оркі, російські солдати
"В тумани і дощі росіян буде складніше виявити": 63 ОМБр про особливості боїв восени
Більше новин
