Ми втрачаємо довіру до судової системи і до влади, - голова ГІ "Голка" Федорів про справу Кудрицького

Таку думку висловила журналістка, голова громадської ініціативи "Голка" Ірина Федорів в етері Еспресо.

"Тут важливо, що ми втрачаємо довіру до судової системи. Ми втрачаємо довіру до влади. А зараз війна і ми би не мали мати отаких от відчуттів, ми би мали мати високий рівень довіри. Але, дійсно, коли громадський сектор б'є на сполох, коли низка народних депутатів, ви сказали правильно, що є і представники "Слуги народу", тобто та ж сама Радіна, яка під час голосування за НАБУ і САП, вона блокувала трибуну. Тобто є і в "слугах народу" ті люди, які можуть вимальовувати червоні лінії. І виходить, що вона тут так само була готова, підставити плече, взяти на поруки", - зазначила вона.

Ірина Федорів наголосила, що люди, які приймають рішення такого рівня, не можуть не розуміти, що у громадськості виникнуть питання.

"Тут же ж питання не в тому, що хтось каже: невинний. Так, будь ласка, хай слідчі дії тривають і так далі. Але яколи ми бачимо, що є гучні справи з Чернишовим. І у Чернишова все нормально, бачите, ну, ніяких прикростей він таких не зазнає. Ну, і коли тут така увага антикорупційних громадських організацій і представників політичної системи, то дійсно тривожно, що так відбувається. Але тут я хочу наголосити, що наші колеги ще з Де-юре акцентують увагу на те, хто виніс це рішення. Що ця суддя, вона виносила рішення і у справі Романа Ратушного, який брав участь в протестах на Банковій. І виникає питання, чому це все відбувається і чому так це відбувається? Тому що люди, які приймають такого рівня рішення, не можуть не розуміти, що у громадського сектору виникнуть питання. Ну, і тут треба зважати на цей суспільний градус в часи війни, бо потім, знаєте, на Банковій кажуть: "Ну, от винні ті, хто вийшли з картонками. Війна, могли би не виходити". Так а першопричина то не в тих людях, які вийшли з картонками", - зауважила журналістка.