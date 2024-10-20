"Ми вже звернули не туди": бренд-дизайнер ЗСУ Іщик про будівництво Національного військового меморіального кладовища

Таку думку він висловив в етері Еспресо.

"Я вважаю, що в контексті побудови якраз головного національного меморіального військового об’єкту країни ми вже звернули не туди багато в яких аспектах. Це стосується і візуального вигляду перспективного, це стосується і тих скандалів, які зараз є в інформаційному середовищі, в тому числі. І це проблема теж комунікації із суспільством, тобто яким чином це подається і яі скандали по суті виникають", - вважає він.

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Тарас Іщик зазначив, що мав марну надію, що на питанні будівництва Національного військового меморіального кладовища не будуть спекулювати.

"Я сподівався на мент початку роботи, як і учасник круглих столів , що насправді на цій темі не будуть спекулювати, ця тема не мала би бути такою скандальною, тому що ціль одна - вшанувати пам’ять наших полеглих побратимів і посестер. І мені здається, що в такій темі взагалі ці всі різні корупційні речі мали би відійти на другий план, але я помилявся, на жаль. Тому сподіваюсь, що держава зробить якісь висновки, я можу тільки сподіватись на це", - додав солдат ЗСУ.

5 серпня заступник директора державної установи "Національне військове меморіальне кладовище" Ярослав Старущенко заявив, що перші поховання загиблих військових на Національному військовому меморіальному кладовищі можуть відбутися вже цього року.



