"Ми жили не в комуналці, а в штучному таборі": медіаексперт Путінцев про резонансне інтерв’ю Пугачової

Таку думку в етері Еспресо висловив Денис Путінцев медіаексперт, продюсер, співзасновник ГО "Асоціація Лідерів Думок України".



"Було достатньо не дивитися інтерв’ю з Пугачовою, а почитати коментарі всіх знаних та незнаних експертів, щоб зрозуміти наступні речі. По-перше, ми маємо намагатися жити і ідіяти так, щоб росіяни обговорювали інтерв’ю Ліни Костенко, а не ми обговорювали інтерв’ю Алли Пугачової. По-друге, не тема для того, щоб сперечатися, що Алла Борисівна - знакова фігура радянського та пострадянського періоду. В інтерв’ю вона все говорить, як людина з досвідом, яка знає, що таке слава, гроші, прийняття, бути вхожою до кабінетів керівників СРСР, а потім РФ", - прокоментував медіаексперт.



За його словами, Пугачова все добре говорила, було цікаво в емоційному моменті це чути та бачити, багато у чому з нею можна погодитися.



"Однак коли вона сказала про Україну, що не подобається жити в комуналці, а хочеться жити окремо, і треба це розуміти, то я б дуже хотів, щоб Алла Борисівна Пугачова розуміла, що була імперія під назвою Радянський Слюз, а до цього - Російська імперія. Ми не жили в комуналці, ми жили у штучному таборі, в який нас силоміць, на крові затягнули. А потім нам довгий час промивали мізки про велич СРСР. Було б дуже добре, якби Алла Борисівна це усвідомлювала і тоді це інтерв’ю мало б сенс обговорювати. Знову ж таки - це все з великою повагою до Алли Пугачової. Вона має мудро відходити, не залишивши цей імперський слід, який залишили багато її колег", - зауважив Путінцев.



