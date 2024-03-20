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Міністерка оборони Нідерландів Оллонгрен прибула до Києва: вона обговорила ППО з Зеленським

20 березня, 2024 середа
19:43
Суспільство

До Києва з візитом прибула міністерка оборони Нідерландів Кайса Оллонгрен та зустрілася з президентом України Володимиром Зеленським. Сторони обговорили посилення українських систем ППО й оборонних спроможностей

Про це повідомляє Офіс президента України.

"Вдячні уряду Нідерландів на чолі з прем’єр-міністром, парламенту та суспільству за всю підтримку та важливі рішення для України. Ми підписали досить потужний документ у сфері безпеки між країнами", – сказав Зеленський.

Президент акцентував на важливості фіксації у двосторонній безпековій угоді надання в 2024 році військової допомоги Україні в розмірі €2 млрд.

Водночас Зеленський підкреслив важливість візиту Оллонгрен до міста Дніпро, оскільки делегація Нідерландів змогла побачити руйнівні наслідки повітряного терору РФ.

"Глава держави наголосив на провідній ролі Нідерландів у функціонуванні міжнародної авіаційної коаліції та висловив вдячність нідерландському уряду за важливе рішення про передачу Україні винищувачів F-16. Володимир Зеленський докладно поінформував про ситуацію на полі бою та актуальні потреби українських захисників", - інформують в Офісі президента.

Зазначено, що Зеленський та Оллонгрен обговорили посилення української ППО, забезпечення України артилерією, бронетехнікою і БпЛА, зокрема в межах спільних проєктів держав, а також подальшу реалізацію євроатлантичних прагнень держави.

  • 1 березня президент України Володимир Зеленський і прем’єр-міністр Нідерландів Марк Рютте 1 березня в Харкові підписали угоду про співробітництво у сфері безпеки.
  • 20 березня палата представників парламенту Нідерландів ухвалила низку резолюцій на підтримку України, зокрема щодо схвалення безпекової угоди, засудження "виборів Путіна" на тимчасово окупованих територіях та допомога у відбудові України.
Теги:
Світ
Україна
Президент України
Нідерланди
Володимир Зеленський
Війна з Росією
новини Києва
допомога Україні
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