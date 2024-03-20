Міністерка оборони Нідерландів Оллонгрен прибула до Києва: вона обговорила ППО з Зеленським
До Києва з візитом прибула міністерка оборони Нідерландів Кайса Оллонгрен та зустрілася з президентом України Володимиром Зеленським. Сторони обговорили посилення українських систем ППО й оборонних спроможностей
Про це повідомляє Офіс президента України.
"Вдячні уряду Нідерландів на чолі з прем’єр-міністром, парламенту та суспільству за всю підтримку та важливі рішення для України. Ми підписали досить потужний документ у сфері безпеки між країнами", – сказав Зеленський.
Президент акцентував на важливості фіксації у двосторонній безпековій угоді надання в 2024 році військової допомоги Україні в розмірі €2 млрд.
Водночас Зеленський підкреслив важливість візиту Оллонгрен до міста Дніпро, оскільки делегація Нідерландів змогла побачити руйнівні наслідки повітряного терору РФ.
"Глава держави наголосив на провідній ролі Нідерландів у функціонуванні міжнародної авіаційної коаліції та висловив вдячність нідерландському уряду за важливе рішення про передачу Україні винищувачів F-16. Володимир Зеленський докладно поінформував про ситуацію на полі бою та актуальні потреби українських захисників", - інформують в Офісі президента.
Зазначено, що Зеленський та Оллонгрен обговорили посилення української ППО, забезпечення України артилерією, бронетехнікою і БпЛА, зокрема в межах спільних проєктів держав, а також подальшу реалізацію євроатлантичних прагнень держави.
- 1 березня президент України Володимир Зеленський і прем’єр-міністр Нідерландів Марк Рютте 1 березня в Харкові підписали угоду про співробітництво у сфері безпеки.
- 20 березня палата представників парламенту Нідерландів ухвалила низку резолюцій на підтримку України, зокрема щодо схвалення безпекової угоди, засудження "виборів Путіна" на тимчасово окупованих територіях та допомога у відбудові України.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 38.92 Купівля 38.92Продаж 39.44
- EUR Купівля 42.23Продаж 42.99
- Актуальне
- Важливе