Міністерка оборони Нідерландів Оллонгрен прибула до Києва: вона обговорила ППО з Зеленським

Про це повідомляє Офіс президента України.

"Вдячні уряду Нідерландів на чолі з прем’єр-міністром, парламенту та суспільству за всю підтримку та важливі рішення для України. Ми підписали досить потужний документ у сфері безпеки між країнами", – сказав Зеленський.

Президент акцентував на важливості фіксації у двосторонній безпековій угоді надання в 2024 році військової допомоги Україні в розмірі €2 млрд.

Водночас Зеленський підкреслив важливість візиту Оллонгрен до міста Дніпро, оскільки делегація Нідерландів змогла побачити руйнівні наслідки повітряного терору РФ.

"Глава держави наголосив на провідній ролі Нідерландів у функціонуванні міжнародної авіаційної коаліції та висловив вдячність нідерландському уряду за важливе рішення про передачу Україні винищувачів F-16. Володимир Зеленський докладно поінформував про ситуацію на полі бою та актуальні потреби українських захисників", - інформують в Офісі президента.

Зазначено, що Зеленський та Оллонгрен обговорили посилення української ППО, забезпечення України артилерією, бронетехнікою і БпЛА, зокрема в межах спільних проєктів держав, а також подальшу реалізацію євроатлантичних прагнень держави.