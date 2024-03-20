Схвалення безпекової угоди, засудження "виборів Путіна" на ТОТ, відбудова: парламентарі Нідерландів підтримали Україну

Про це в коментарі Укрінформу сказав посол України в Нідерландах Олександр Карасевич.

"Ухвалені 19 березня 2024 Палатою представників Парламенту Нідерландів резолюції, які були внесені за результатами дебатів у Палаті 14 березня 2024, засвідчили незмінність підтримки більшістю нідерландських партій ключових для України питань. Особливо хотів би відзначити резолюцію на підтримку Угоди про співробітництво у сфері безпеки між Україною та Нідерландами, яку Президент України Володимир Зеленський та Прем’єр-міністр Нідерландів Марк Рютте підписали 1 березня 2024 року у Харкові. Нідерланди стали сьомою країною, з якою Україна уклала таку безпекову угоду", - зазначив він.

Посол підкреслив, що на окрему увагу заслуговує резолюція щодо засудження так званих "президентських виборів", які Росія влаштувала на тимчасово окупованих територіях України.

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"Дуже актуальним і вчасним є заклик Палати представників Парламенту Нідерландів до Уряду Нідерландів щодо нарощування обсягів військового виробництва, у тому числі БПЛА, що є необхідною умовою для посилення обороноздатності України та забезпечення ефективного протистояння російській збройній агресії", - наголосив Карасевич.

Посол також додав, що вкрай важливими є заклики щодо унеможливлення обходження санкцій та використання російських заморожених активів як гарантії фінансової підтримки України.

"Нідерландські парламентарі не залишили поза увагою і питання соціальної допомоги та відбудови України, стимулювання діяльності нідерландського бізнесу в Україні", - зазначив він.