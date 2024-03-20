Схвалення безпекової угоди, засудження "виборів Путіна" на ТОТ, відбудова: парламентарі Нідерландів підтримали Україну
Палата представників парламенту Нідерландів ухвалила низку резолюцій на підтримку України, зокрема щодо схвалення безпекової угоди, засудження "виборів Путіна" на тимчасово окупованих територіях та допомога у відбудові України
Про це в коментарі Укрінформу сказав посол України в Нідерландах Олександр Карасевич.
"Ухвалені 19 березня 2024 Палатою представників Парламенту Нідерландів резолюції, які були внесені за результатами дебатів у Палаті 14 березня 2024, засвідчили незмінність підтримки більшістю нідерландських партій ключових для України питань. Особливо хотів би відзначити резолюцію на підтримку Угоди про співробітництво у сфері безпеки між Україною та Нідерландами, яку Президент України Володимир Зеленський та Прем’єр-міністр Нідерландів Марк Рютте підписали 1 березня 2024 року у Харкові. Нідерланди стали сьомою країною, з якою Україна уклала таку безпекову угоду", - зазначив він.
Посол підкреслив, що на окрему увагу заслуговує резолюція щодо засудження так званих "президентських виборів", які Росія влаштувала на тимчасово окупованих територіях України.
Читайте також: Є позитив, але є й суперпроблеми. Що насправді означають безпекові угоди для України
"Дуже актуальним і вчасним є заклик Палати представників Парламенту Нідерландів до Уряду Нідерландів щодо нарощування обсягів військового виробництва, у тому числі БПЛА, що є необхідною умовою для посилення обороноздатності України та забезпечення ефективного протистояння російській збройній агресії", - наголосив Карасевич.
Посол також додав, що вкрай важливими є заклики щодо унеможливлення обходження санкцій та використання російських заморожених активів як гарантії фінансової підтримки України.
"Нідерландські парламентарі не залишили поза увагою і питання соціальної допомоги та відбудови України, стимулювання діяльності нідерландського бізнесу в Україні", - зазначив він.
- Президент України Володимир Зеленський і прем’єр-міністр Нідерландів Марк Рютте 1 березня в Харкові підписали угоду про співробітництво у сфері безпеки.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 38.82 Купівля 38.82Продаж 39.36
- EUR Купівля 42.18Продаж 42.96
- Актуальне
- Важливе