Україна та Нідерланди підписали безпекову угоду: що вона передбачає
Президент України Володимир Зеленський і прем’єр-міністр Нідерландів Марк Рютте 1 березня в Харкові підписали угоду про співробітництво у сфері безпеки
Про це повідомила пресслужба Офісу президента.
Документ підписано в межах Спільної декларації G7 про підтримку України, ухваленої на саміті НАТО у Вільнюсі. Він передбачає надання 2 млрд євро Україні військової допомоги цьогоріч, а також подальшу оборонну допомогу від Нідерландів протягом наступних десяти років.
"Документ містить потужний військовий блок, який передбачає надання Україні сучасного військового обладнання та підтримку оборонної промисловості. Пріоритет – у наданні ППО, артилерії, бронетехніки, у підтримці морських і далекобійних спроможностей та, зокрема, Повітряних сил", - поінформували в ОП.
Невійськова підтримка України передбачає:
- допомогу в економічному відновленні й відбудові України;
- підтримку протидії гібридним загрозам;
- співпрацю в галузі розвідки, кібернетичної та інформаційної безпеки;
- співпрацю у сфері боротьби з організованою злочинністю;
- співпрацю в галузі критичної інфраструктури.
"Крім того, у документі розширені блоки щодо санкцій, відшкодування збитків та притягнення держави-агресора до відповідальності, а також щодо підтримки з боку Нідерландів культурної спадщини України", - зазначили у пресслужбі.
Також у документі йдеться про підтримку України на шляху до ЄС і НАТО.
"Визначено механізм 24-годинного екстреного реагування у разі повторної військової агресії проти України", - додали в ОП.
У межах візиту до Харкова, де було заплановано підписання угоди, Рютте розповіли про ситуацію на фронті та критичні потреби Сил оборони.
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