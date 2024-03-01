Україна та Нідерланди підписали безпекову угоду: що вона передбачає

Про це повідомила пресслужба Офісу президента.

Документ підписано в межах Спільної декларації G7 про підтримку України, ухваленої на саміті НАТО у Вільнюсі. Він передбачає надання 2 млрд євро Україні військової допомоги цьогоріч, а також подальшу оборонну допомогу від Нідерландів протягом наступних десяти років.

"Документ містить потужний військовий блок, який передбачає надання Україні сучасного військового обладнання та підтримку оборонної промисловості. Пріоритет – у наданні ППО, артилерії, бронетехніки, у підтримці морських і далекобійних спроможностей та, зокрема, Повітряних сил", - поінформували в ОП.

Невійськова підтримка України передбачає:

допомогу в економічному відновленні й відбудові України;

підтримку протидії гібридним загрозам;

співпрацю в галузі розвідки, кібернетичної та інформаційної безпеки;

співпрацю у сфері боротьби з організованою злочинністю;

співпрацю в галузі критичної інфраструктури.

"Крім того, у документі розширені блоки щодо санкцій, відшкодування збитків та притягнення держави-агресора до відповідальності, а також щодо підтримки з боку Нідерландів культурної спадщини України", - зазначили у пресслужбі.

Також у документі йдеться про підтримку України на шляху до ЄС і НАТО.

"Визначено механізм 24-годинного екстреного реагування у разі повторної військової агресії проти України", - додали в ОП.

У межах візиту до Харкова, де було заплановано підписання угоди, Рютте розповіли про ситуацію на фронті та критичні потреби Сил оборони.

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