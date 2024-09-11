Головна English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Головна
English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Суспільство Міноборони презентувало систему Dot Сhain, яка дозволить військовим вести документацію онлайн
Ексклюзив

Міноборони презентувало систему Dot Сhain, яка дозволить військовим вести документацію онлайн

Дар'я Куркіна
11 вересня, 2024 середа
14:15
Суспільство Війна з Росією

Міністерство оборони України презентувало в Києві систему Dot Chain, яка реформує систему забезпечення Збройних сил та дасть змогу військовим вести документацію онлайн. Також у державі зʼявиться децентралізований центр військовослужбовців

Зміст

Про це повідомила кореспондентка Еспресо Юлія Зубченко.

На презентації пояснили, що обсяг нелетального забезпечення ЗСУ на 2024 рік становить 96 млрд грн, 40 млрд з яких - видатки на їжу. Через це найбільша проблема в документації стосувалася харчування українських військовослужбовців.

Зазначено, що підписання документів, зокрема на харчування захисників на 1 тиждень, забирав 10 тижнів часу. Водночас не існувало єдиного каналу комунікації для замовлення харчування для ЗСУ, тому через довгі терміни оформлення поставки їжі могли затримуватись.

У Міноборони наголосили, що з системою Dot Chain такий процес має стати швидшим у 4 рази.

Заступниця міністра оборони Катерина Черногоренко заявила, що відомство з цифровою командою готує рішення, яке дасть можливість "зʼєднувати різні системи", отримувати дані та накопичувати й аналізувати їх на бекендових системах, як Dot Chain.

Вона підкреслила, що в Україні також зʼявиться сучасний децентралізований реєстр військовослужбовців.

"Нарешті ми зможемо управляти нашим людським капіталом, приймати зважені рішення. Ми зможемо зрозуміти, яким чином рухати задум головнокомандувача Генерального штабу, планувати мобілізацію, тому що, не розуміючи поточний стан кількості військовослужбовців, ми не зможемо планувати мобілізацію, не зможемо планувати тилове забезпечення", - пояснила Черногоренко.

  • 27 серпня Міноборони цифровізувало процес замовлення продуктів харчування для військових.
Теги:
Україна
Технології
ЗСУ
мобілізація
Війна з Росією
Міністр оборони України
Читайте також:
Шойгу Пєсков
Автор Катерина Єсікова
10 вересня, 2024 вiвторок
Шойгу заявив, що Путін нібито був згоден припинити атаки на енергосистему України: Пєсков заперечив "чіткі домовленості"
Енергетика
Автор Марина Клюєва
8 вересня, 2024 неділя
"За це треба розстрілювати": нардеп Кучеренко про будівництво трирівневого захисту енергооб‘єктів
Економіка рф
Автор Марина Клюєва
9 вересня, 2024 понедiлок
"Продовжувати війну не буде можливості": аналітик Несходовський про те, коли станеться крах екноміки РФ
Київ
+27°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • Біла Церква
  • USD 40.99
    Купівля 40.99
    Продаж 41.45
  • EUR
    Купівля 45.27
    Продаж 45.9
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, середа
11 вересня
15:44
санкції проти РФ
ЄС виключив матір Пригожина та ексгонщика Формули-1 Мазепіна зі списку санкцій проти РФ, - журналіст Йозвяк
15:24
ракетна атака на Охматдит
Удар по Охматдиту: СБУ встановила маршрут ракети, яка поцілила в лікарню
15:19
Президент Литви Ґітанас Науседа, Саміт миру в Україні, Швейцарія, 15 червня 2024 року
Литва та Україна підписали меморандум про оборонну співпрацю
15:07
У Міноборони заявили, що цілями ATACMS є не лише військові аеродроми
14:50
Музей етнографії оцифровує автентичні писанки ХІХ-ХХ століть з Опілля, Гуцульщини, Поділля та Волині 
14:49
Мірча Джоане
Ексзаступник генсека НАТО заявив про намір балотуватися у президенти Румунії
14:45
Ексклюзив
Рустем Умєров
"Кілька кліків замість тисяч паперових документів": Умєров пояснив важливість запровадження системи Dot Chain
14:39
Реджеп Тайїп Ердоган
Повернення Криму Україні є вимогою міжнародного права, - Ердоган
14:39
Оновлено
Окупанти атакували Кам'янський район на Дніпропетровщині: є загиблий та поранені
14:25
Латвія виділяє новий пакет військової підтримки для України
14:17
Марк Рютте
Експремʼєр Нідерландів Рютте 1 жовтня стане новим генсеком НАТО
14:08
Роман Гладкий
Начальник штабу Сил безпілотних систем Гладкий перетинав кордон РФ у 2014-2015 роках, - ЗМІ
14:06
Оновлено
вугілля
Розслідування: Ексголова НБУ Арбузов, екснардеп Онищенко та соратник Януковича Курченко мають вугільний бізнес на Чукотці. У Онищенка спростовують
14:04
OPINION
Що я думаю про дебати Гарріс і Трампа у США
13:34
Володимир Зеленський, Харків
Захід підштовхує Україну до створення плану "Б" щодо війни з Росією, - WSJ
13:21
Оновлено
РФ атакувала Костянтинівку: 3 людини загинули, 5 отримали поранення
13:06
Меморіал пам'яті жертв трагедії кримськотатарського народу
У Києві відкрили меморіал, присвячений ушануванню трагедії кримськотатарського народу
13:01
Володимир Путін
"Дайте спокій": у Кремлі незадоволені використанням фігури Путіна у внутрішньополітичній боротьбі США
13:00
Огляд
Карта бойових дій за 4-11 вересня
Карта бойових дій за період 4-11 вересня: ЗСУ виходять з оточення, полюють на іранські ракети та здійснюють локальні контратаки
12:54
Ексклюзив
Дональд Трамп та Камала Гарріс, дебати
Гарріс хитро штовхала его Трампа, - речник Українського конгресового комітету Америки про дебати
12:30
шевченківська премія
Зеленський затвердив положення про Національну премію Шевченка та комітет
12:28
метро
У Києві рух метро на синій гілці повноцінно відновлять 12 вересня, - Кличко
12:24
електроенергія
Через бойові дії та техпричини в Україні знеструмлені 530 населених пунктів: ситуація в енергосистемі 11 вересня
12:21
Оновлено
Президент Литви Науседа прибув до Києва
Блінкен, Леммі, Науседа, прем'єри Латвії і Хорватії, голова сенату Чехії: до Києва прибули низка світових посадовців
12:16
На фото: Олена Зеленська
Зеленська розповіла, чи вимикають у неї світло
12:12
Осінь, дощ
В Україну насуваються дощі з грозами: погода від Наталки Діденко 12 вересня
12:00
OPINION
Суперрозвідки світу не можуть запобігти загрозам
11:57
OPINION
Потрібна державна політика вирішення демографічної кризи, Міністерство повернення українців - лише один з інструментів
11:57
безпілотник, дрон
У Мурманській області РФ заявили про наліт безпілотників: закрито два аеропорти
11:54
Міноборони допустили до постачання новий дрон-бомбер "Чорна вдова"
11:37
Огляд
світ, міжнародний огляд
Норвегія б'є на сполох щодо російських диверсій в Європі, а Трамп не сказав чи хоче перемоги України у війні. Акценти світових ЗМІ 11 вересня
11:30
Дрезден міст
У німецькому Дрездені вночі обвалилась частина мосту через Ельбу
11:28
вийшов трейлер фільму "Учень" про Дональда Трампа
Попри погрози судовим позовом від Трампа: вийшов трейлер фільму "Учень" про експрезидента США
11:22
Андрій Сибіга
Використання зброї для ударів по цілях у РФ: новий голова МЗС Сибіга провів розмову зі Столтенбергом
10:53
Ексклюзив
Ворог намагається захопити Гірник, щоб рухатися на Курахове, - Згурець
10:53
у РФ двоє школярів за гроші спалили вертоліт Мі-8
"Залишився лише хвіст": у РФ двоє школярів спалили вертоліт Мі-8, - росЗМІ
10:53
Олег Лисюк
"Песимістичний сценарій дуже малоймовірний", - директор "Київводоканалу" про наслідки для столиці через забруднення Десни
10:53
Оновлено
У Києві невідомі напали на митрополита Кримського і Симферопольського Климента
10:45
На фото: Монатік
MONATIK випустив пісню "Назавжди" про "біль втрати, розлуки і відстані"
10:34
Оновлено
Напад на ветерана війни з РФ у Смілі на Черкащині: правоохоронці затримали підозрюваного
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV