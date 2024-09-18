Міноборони закупило покращені спальники для ЗСУ

Про це повідомляє Міноборони.

"Оновлений спальник має декілька ключових покращень. Зокрема, він легший, має водовідштовхувальний чохол та комфортний для використання при будь-якій температурі. Вага стала меншою порівняно з попередньою моделлю та не має перевищувати 3,8 кг", - розповів заступник міністра оборони Дмитро Кліменков.

Попередній варіант спальника був одношаровим. Натомість новий варіант складається із трьох частин: внутрішній спальний мішок, вкладиш та зовнішній водовідштовхувальний чохол.

У Міноборони пояснили, що вкладиш захищає спальник зсередини від забруднень та природної вологи тіла, а зовнішній водовідштовхувальний та паропроникний чохол допомагає військовому захиститися від дощу, снігу, туману чи вітру.

Крім того, модульна система нового спальника дозволяє використовувати його в різних температурних умовах. Наприклад, у приміщенні військовий може спати лише у внутрішньому мішку, а на вулиці - в повному комплекті. Також нова спальна система забезпечує високу паропроникність та зберігає тепло.

"Завдяки компресійному мішку нового зразка спальник можна додатково стягнути й прикріпити до рюкзака разом з польовим килимком", - додали в Міністерстві.