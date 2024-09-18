Міноборони закупило покращені спальники для ЗСУ
Закупівельна агенція Міністерства оборони "Державний оператор тилу" закупила для Збройних сил України покращені спальні мішки
Про це повідомляє Міноборони.
"Оновлений спальник має декілька ключових покращень. Зокрема, він легший, має водовідштовхувальний чохол та комфортний для використання при будь-якій температурі. Вага стала меншою порівняно з попередньою моделлю та не має перевищувати 3,8 кг", - розповів заступник міністра оборони Дмитро Кліменков.
Попередній варіант спальника був одношаровим. Натомість новий варіант складається із трьох частин: внутрішній спальний мішок, вкладиш та зовнішній водовідштовхувальний чохол.
У Міноборони пояснили, що вкладиш захищає спальник зсередини від забруднень та природної вологи тіла, а зовнішній водовідштовхувальний та паропроникний чохол допомагає військовому захиститися від дощу, снігу, туману чи вітру.
Крім того, модульна система нового спальника дозволяє використовувати його в різних температурних умовах. Наприклад, у приміщенні військовий може спати лише у внутрішньому мішку, а на вулиці - в повному комплекті. Також нова спальна система забезпечує високу паропроникність та зберігає тепло.
"Завдяки компресійному мішку нового зразка спальник можна додатково стягнути й прикріпити до рюкзака разом з польовим килимком", - додали в Міністерстві.
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