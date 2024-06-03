Мінцифри звернулось до Google й Apple із закликом видалити з маркетплейсів України нелегальні онлайн-казино

Про це повідомив народний депутат України Ярослав Железняк.

У документі Мінцифри, надісланому у відповідь нардепу, йдеться, що відомство провело переговори з корпораціями Apple та Google щодо заборони у їхніх магазинах застосунків з азартними іграми без відповідної ліцензії в зоні "UA". Також там додали, що переговори тривають.

"Водночас разом із зазначеними листами корпораціям Apple та Google Мінцифри надіслало перелік застосунків з азартними іграми, наданий КРАІЛ, з метою їх перевірки та блокування вищезгаданими корпораціями у разі відсутності відповідної ліцензії в зоні "UA" у їх магазинах додатків", - зазначається у листі.

Железняк нагадав, відповідно до рішення РНБО, Міністерство цифрової трансформації мало провести перемовини про заборону застосунків нелегальних казино в магазинах на території України.

Водночас нардеп наголосив, App Store має 35 таких нелегальних онлайн-застосунків, а Play Market - 24.

Що передувало

29 березня 2024 року була зареєстрована петиція про обмеження роботи онлайн-казино. Вона за пів дня зібрала необхідну для розгляду кількість підписів.

Автор петиції звернув увагу на шкоду, яку гральний бізнес завдає українській армії та українському суспільству.

Натомість Володимир Зеленський доручив голові Служби безпеки України, Держспецзвʼязку, Мінцифри та секретарю РНБО зібрати всю аналітику з цього питання і наступного тижня запропонувати рішення.

20 квітня Зелеський увів у дію рішення РНБО "Щодо протидії негативним наслідкам функціонування азартних ігор в мережі Інтернет".