Головна English Еспресо.Захід
Espreso.tv
ua en
Головна
English Еспресо.Захід
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Суспільство Мінцифри звернулось до Google й Apple із закликом видалити з маркетплейсів України нелегальні онлайн-казино

Мінцифри звернулось до Google й Apple із закликом видалити з маркетплейсів України нелегальні онлайн-казино

3 червня, 2024 понедiлок
19:56
Суспільство Мобільний зв’язок, смартфон, телефон

Міністерство цифрової трансформації України звернулося до Apple та Google із запитом про видалення з українських маркетплейсів застосунки нелегальних онлайн-казино. Також відомство провело переговори з корпораціями

Зміст

Про це повідомив народний депутат України Ярослав Железняк.

У документі Мінцифри, надісланому у відповідь нардепу, йдеться, що відомство провело переговори з корпораціями Apple та Google щодо заборони у їхніх магазинах застосунків з азартними іграми без відповідної ліцензії в зоні "UA". Також там додали, що переговори тривають.

"Водночас разом із зазначеними листами корпораціям Apple та Google Мінцифри надіслало перелік застосунків з азартними іграми, наданий КРАІЛ, з метою їх перевірки та блокування вищезгаданими корпораціями у разі відсутності відповідної ліцензії в зоні "UA" у їх магазинах додатків", - зазначається у листі.

Железняк нагадав, відповідно до рішення РНБО, Міністерство цифрової трансформації мало провести перемовини про заборону застосунків нелегальних казино в магазинах на території України.

Водночас нардеп наголосив, App Store має 35 таких нелегальних онлайн-застосунків, а Play Market - 24.

Що передувало

29 березня 2024 року була зареєстрована петиція про обмеження роботи онлайн-казино. Вона за пів дня зібрала необхідну для розгляду кількість підписів.

Автор петиції звернув увагу на шкоду, яку гральний бізнес завдає українській армії та українському суспільству.

Натомість Володимир Зеленський доручив голові Служби безпеки України, Держспецзвʼязку, Мінцифри та секретарю РНБО зібрати всю аналітику з цього питання і наступного тижня запропонувати рішення.

20 квітня Зелеський увів у дію рішення РНБО "Щодо протидії негативним наслідкам функціонування азартних ігор в мережі Інтернет".

Теги:
Україна
Технології
казино
Ярослав Железняк
Економіка
Читайте також:
Віталій Портников
1 червня, 2024 субота
Більшість людей, які живуть в Україні, радше погодяться з позицією пані Латиніної, ніж з моєю, - Портников
F-16
2 червня, 2024 неділя
До Києва з Греції прибув перший офіцер з використання F-16, - ЗМІ
командир 58 армії рф Іван Попов
2 червня, 2024 неділя
Британська розвідка оцінила, як вплине на російських командирів арешт генерала Попова
Київ
+22°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 40.47
    Купівля 40.47
    Продаж 41.07
  • EUR
    Купівля 43.89
    Продаж 44.69
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, понедiлок
3 червня
21:11
Оновлено
ЗСУ
Росіяни активізувались на Оріхівському напрямку, - Генштаб
21:01
соцмережа Х (Твіттер)
У Х дозволили публікувати контент сексуального характеру, але є умова
20:59
Ексклюзив
ракета "Довгий Нептун"
Заморозка ракетної програми у 2019 році призвела до зменшення можливостей зупинити росіян ще на підступах до Чонгару, - Луценко
20:55
Аналітика
Сергій Згурець, український журналіст, військовий експерт
Скасування заборони на удари західною зброєю по РФ вже дає перші результати. Колонка Сергія Згурця
20:40
Live
Збірна України, Артем Довбик та Віктор Циганков
Німеччина - Україна: онлайн-трансляція товариського матчу перед Євро-2024
20:06
OPINION
Володимир Єрмоленко
Російський імперіалізм стверджує універсальну істинність свого лайна
20:03
електроенергія
У Міненерго пояснили, як розрахували новий тариф на світло для населення
20:01
ЗРК SAMP/T
Італія, ймовірно, передасть Україні другу систему ППО SAMP/T, - Reuters
20:00
Огляд
переможні новини
Переможні новини  831-го дня війни: ЗСУ знищили надсучасну російську радіолокаційну станцію, Нідерланди дозволили Україні використовувати F-16 для ударів по Росії
19:46
Херсон
"У Херсоні планується провокація з інсценування загибелі мирних жителів": Прокудін попередив про нову ІПСО росіян
19:44
Рішенням суду ТРЦ "Гулівер" у Києві перейшов в управління АРМА
19:31
Ексклюзив
Росіяни винесли вирок – понад 20 років: історія полоненого азовця Артема, який з 13 років розумів, що буде велика війна
19:30
НМТ
У МОН розповіли, коли розпочнеться реєстрація електронних кабінетів вступників
19:30
Ексклюзив
мобілізація
Держава має відповісти, де чоловік потрібніший - на оборонному підприємстві, з автоматом на фронті чи у Glovo, Favbet і цирку, - нардеп Гончаренко
19:20
Літературний проєкт "Кримський інжир" оголосив фіналістів конкурсу: деталі
19:09
імпорт електроенергії
Україна імпортувала у травні рекордний обсяг електроенергії за максимально можливої потужності
19:01
Кремль москва
РФ запроваджує нові санкції проти британських діячів через "освоєння України Лондоном й антиросійську риторику"
18:51
Херсон
Тримали в камерах та катували жителів Херсонщини: нацгвардійцю РФ повідомили про підозру
18:35
Світло
По всій Україні 4 червня діятимуть графіки відключень, - Укренерго
18:28
Енцо Мареска
"Челсі" призначив нового головного тренера
18:27
Білий дім
У Білому домі розповіли, хто поїде на Саміт миру від США
18:20
ЛГБТ
У КМДА заявили, що не погоджували проведення "Маршу рівності" у метро
18:15
Гендиректорка відділення ООН у Женеві виступила разом з Симоньян та депутатами держдуми РФ на жіночому форумі в Єкатеринбурзі
18:10
На фото: Джонні Депп
Джонні Депп зіграє сатану в новій комедії Террі Ґілліама
18:05
Ексклюзив
електромережі ЛЕП світло
Більшість українців до збільшення тарифів на світло платили лише за постачання, - експерт з енергоефективності Павлюк
18:02
OPINION
Наталка Діденко
Про "ліцо врага"
17:56
Непокаране зло повертається
Росіяни вивезли на "оздоровлення" до РФ з окупованого Бердянська 43 дитини
17:46
Олександр Литвиненко
Секретар РНБО застеріг, що Росія може перетворити Харків на другий Алеппо
17:38
На війні в Україні загинув грузинський доброволець Хвіча Гвінджішвілі
17:37
фейк
"Останнє, що хоче Росія, - розширювати свою територію та захоплювати людей": фейки світових ЗМІ за 4 червня
17:33
Інфографіка
Ціни на пальне, АЗС
Ціни на пальне сьогодні: скільки коштують бензин, газ і дизель
17:30
На фото людина, що працює за комп'ютером
Хакери РФ намагались атакувати критичну інфраструкутуру Польщі
17:25
Василь Шкляр
Василь Шкляр пояснив, чому досі не отримав присуджену в 2011 році Шевченківську премію
17:07
гроза
"Є ймовірність граду та шквалів": прогноз погоди від Наталки Діденко на 4 червня
17:00
Громадянин Словаччини, який воював на боці РФ, здався в полон ЗСУ
16:55
Ексклюзив
Defense Express: авіаційна база "Балтімор" може стати першою ціллю для ракет Storm Shadow та Scalp
16:52
Називав "ввічливими людьми" росіян у Криму й закликає знищити Харків: СБУ оголосила підозру прокремлівському блогеру Рожину
16:48
РФ скинула авіабомбу й обстріляли зі "Смерча" село на Донеччині: серед загиблих є дитина
16:33
Продюсер Лисиця прокоментував виступ свого експідопічного Олега Кензова перед росіянами у Німеччині
16:29
Естонія
Естонія анонсувала підписання безпекової угоди з Україною
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV