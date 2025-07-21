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Український модуль в центрі Риму: як САВВАТС і Укрпошта показали готове рішення відновлення

Анна Хотіна
21 липня, 2025 понедiлок
16:59
Суспільство

Рим, 11 липня 2025 року. У рамках міжнародної конференції Ukraine Recovery Conference 2025 (URC2025), яка відбулася 10–11 липня в Римі, українська делегація представила одне з небагатьох реальних рішень, здатних змінити ситуацію вже сьогодні — мобільне поштове відділення, виготовлене на київському заводі САВВАТС

Зміст

Повнофункціональний модуль, встановлений на території конференц-центру La Nuvola, став не просто демонстраційним зразком, а доказом того, що українські виробники вже реалізують масштабні інфраструктурні рішення, які відповідають умовам фронту, гуманітарних криз і міжнародної логістики.

Поки більшість делегатів говорили про стратегії, а фінансові гравці — зокрема BlackRock — оголошували про відхід із проєктів з відновлення, український модуль уже працював, приймаючи гостей, оператора з Харкова та демонструючи, як саме можна відновлювати інфраструктуру «на ходу».

САВВАТС — український виробник металевих виробів

Завод САВВАТС після втрати своїх відділень у Маріуполі та Мелітополі, сконцентрував свої потужності у Києві, спеціалізується на проєктуванні та виробництві металовиробів та металоконструкцій, в тому числі: модульних будівель, мобільної інфраструктури, теплиць, ангарів та логістичних рішень. Підприємство також надає послуги із лазерної різки, вальцовки, гнуття, різки металу, креслення і здатне виготовити автономні рішення для об’єктів будь-якої складності.

Серед реалізованих проєктів — модульні житлові будинки для гуманітарних організацій, мобільні офіси для державних структур, теплиці та склади, включно з конструкціями, що функціонують в умовах постійних обстрілів у Харківській, Донецькій, Сумській областях.

Чому цей модуль привернув увагу міжнародних інвесторів

Одним із ключових питань URC2025 стало: чи є в Україні реальні інструменти для швидкого розгортання критичної інфраструктури. Модуль від САВВАТС дав чітку відповідь — так. Ось його технічні та експлуатаційні характеристики, які викликали інтерес серед дипломатів, інвесторів і представників гуманітарних місій:

Критерій

Перевага

1. Швидке встановлення

- Постачається в зібраному вигляді

- Не потребує фундаменту

- Повна готовність до експлуатації за кілька годин

- Працює на різних типах ґрунтів

2. Мобільність

- Розмір 9×2,5 м — оптимізований під європейську фуру

- Легко доставити та монтувати без спеціальних погоджень

- Можливе багаторазове перевстановлення

3. Автономність

- Підключення генератора (антивандальний бокс)

- Готовність до встановлення сонячних панелей і Starlink

- Вогнестійка зона з твердопаливним котлом

4. Комфорт і безпека

- Теплоізоляція: 150 мм (дах/підлога), 100 мм (стіни)

- Пожежостійкість: E 150/I 90, клас М0

- Антивандальні ролети, захист кондиціонера, посилена зона входу

5. Довговічність

- Термін служби каркасу — до 25 років

- Сталь S350GD до 3 мм, оцинковка Z275

- Армовані ферми, внутрішнє водовідведення, дах з нахилом 3%

6. Інженерні рішення

- Висота стелі — до 2,52 м

- 2 вікна з москітними сітками, склопакети

- Повністю змонтована електрика

- Брендування за брендбуком клієнта

 

Політичний контекст: BlackRock відмовляється, Україна працює

Одна з найбільш обговорюваних подій конференції — відмова BlackRock від участі у фонді Ukraine Recovery Fund. Саме ця структура мала стати «планом Маршалла» для післявоєнної реконструкції України. Тепер, коли один із головних фінансових важковаговиків світу виходить із гри, ідеї, а не інституції, починають відігравати вирішальну роль.

“Цей модуль — не просто український експонат на європейській конференції. Це доказ того, що Україна не чекає милості — вона працює. І міжнародним партнерам залишається лише підтримати вже діючі ініціативи, а не вигадувати нові концепції.”
— незалежний аналітик сектору інфраструктури

Після конференції — на фронт

Модуль, що працював на URC2025, після завершення заходу поїде до однієї з прифронтових громад України. Там він стане першим кроком до відновлення базової інфраструктури, зв’язку з державними сервісами та повернення елементарної нормальності в життя цивільного населення.

Висновок

На тлі геополітичної невизначеності, затримок із фінансуванням і стратегічною плутаниною, українські виробники демонструють, що відбудова може початися прямо зараз. І поки частина світу вагається, САВВАТС уже будує.

Ukraine Recovery Conference 2025 проходила 10–11 липня в Римі за участі урядів Італії, України, Європейської комісії, ЄБРР, Світового банку, USAID та представників понад 60 держав.

САВВАТС — український виробник модульних будинків, металоконструкцій і мобільної інфраструктури. За останній рік підприємство передало понад 10 будівель у прифронтові зони у співпраці з фондом ReUA, ЄБРР та державними структурами.

 

Теги:
Новини
Україна
Укрпошта
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