Мої 5 років ще не закінчилися, - Зеленський
У вівторок, 21 травня, президент України Володимир Зеленський заявив, що не може оцінювати свою діяльність за останні 5 років
Про це Володимир Зеленський сказав в інтервʼю Reuters.
"Мої 5 років ще не закінчилися. Через воєнний стан вони продовжуються. Я не можу оцінювати свою діяльність. Мені здається, що це просто не дуже етично. Думаю, що погляд завжди справедливий десь збоку. І я не буду сперечатись із цим поглядом. Якщо чесно, і не збираюсь. Ну, справедливість - вона завжди десь посередині", - сказав президент України.
За словами Зеленського, він радий, що є президентом народу, який не обернувся спиною і нікуди не побіг.
"Все це не закінчилось. Я вважаю, що нам потрібно пройти цей шлях до кінця. Бажано - переможного. Хоч сьогодні трішки скептично дивляться на слово "перемога". Я розумію, це складно. Тому що це довго. Але незалежності держави, народу... не на папері, а насправді... не буває без випробувань. На жаль, що вони такі важкі. На жаль, втрати. Дуже жаль. Так воно і є. Я пишаюсь, що я президент України. Ось моє відношення до цих 5 років", - йдеться у заяві.
- 20 травня Центр протидії дезінформації попередив про російський фейк, що Володимир Зеленський "не пролонгував, а узурпував владу в Україні".
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