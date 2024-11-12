Мокрий сніг і крижаний дощ: Наталка Діденко розповіла, якою буде погода 13 листопада
У середу, 13 листопада, у низці регіонів України ймовірні мокрий сніг чи льодяний дощ. Температура повітря триматиметься у межах -2...+9 °C
Про це повідомляє синоптикиня Наталка Діденко.
"Мокрий сніг чи льодяний дощ найбільш ймовірні 13 листопада у західних областях України, у Житомирській та Вінницькій областях", - йдеться у повідомленні.
На решті території України - переважно дощ або просто густа хмарність. Температура повітря в більшості областей України вночі від -2 °C до +3 °C, вдень у середу +1...+4 °C. У південній частині вночі +3...+5 °C, вдень +5...+9 °C.
У Києві 13 листопада очікується хмарна волога погода, але без серйозних опадів. Вночі +1 °C, вдень +4 °C.
- У вівторок, 12 листопада, по всій країні буде суха погода. Проте надалі в багатьох регіонах можливі дощі та мокрий сніг.
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