Синоптикиня Наталка Діденко розповіла, коли в Україні очікується мокрий сніг

Про це повідомляє синоптикиня Наталка Діденко.

Зазначається, що антициклональне масштабне поле з центрами від західного Azzedine до східного Zayyan організовує в Україні переважно суху погоду 12 листопада. Натомість прогнозуються тумани.

Температура повітря протягом дня вівторка становитиме невисокі градуси - +3...8 °C. На півдні місцями очікується до +10 °C.

Погода у столиці

У Києві вівторок пройде також без опадів.

Вночі температура повітря опуститься до +1...+4 °C, а вдень триматиметься на рівні +3...+5 °C.

За даними синоптикині, вже 13-14 листопада в Україні пройдуть опади у вигляді дощу та мокрого снігу.