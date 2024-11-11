Синоптикиня Наталка Діденко розповіла, коли в Україні очікується мокрий сніг
У вівторок, 12 листопада, по всій країні очікується суха погода. Проте надалі у багатьох регіонах можливі дощі та мокрий сніг
Про це повідомляє синоптикиня Наталка Діденко.
Зазначається, що антициклональне масштабне поле з центрами від західного Azzedine до східного Zayyan організовує в Україні переважно суху погоду 12 листопада. Натомість прогнозуються тумани.
Температура повітря протягом дня вівторка становитиме невисокі градуси - +3...8 °C. На півдні місцями очікується до +10 °C.
Погода у столиці
У Києві вівторок пройде також без опадів.
Вночі температура повітря опуститься до +1...+4 °C, а вдень триматиметься на рівні +3...+5 °C.
За даними синоптикині, вже 13-14 листопада в Україні пройдуть опади у вигляді дощу та мокрого снігу.
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