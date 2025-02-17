Морозна погода в Україні втримається: прогноз на 18 лютого від Наталки Діденко
До кінця тижня в Україні триматиметься холодна погода з відчутними морозами, особливо вночі. Зокрема, у вівторок, 18 лютого, у всіх регіонах буде сухо
Про це повідомляє синоптикиня Наталка Діденко.
Найближчої ночі в Україні очікується -10...-15 °C, на сході та північному сході -12...-19 °C. Вдень у вівторок мороз послабне до -1...-6 °C.
Опади в Україні 18-го лютого малоймовірні.
Погода у столиці
У Києві завтра буде сухо. Температура повітря вночі опуститься до -12...-14 °C, а вдень підвищиться до -2..-4 °C.
Синоптикиня прогнозує, що морози в Україні триватимуть до кінця тижня.
- Водночас підвищення температури повітря до комфортних градусів передбачається з 24-го лютого.
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