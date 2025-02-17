Морозна погода в Україні втримається: прогноз на 18 лютого від Наталки Діденко

Про це повідомляє синоптикиня Наталка Діденко.



Найближчої ночі в Україні очікується -10...-15 °C, на сході та північному сході -12...-19 °C. Вдень у вівторок мороз послабне до -1...-6 °C.

Опади в Україні 18-го лютого малоймовірні.

Погода у столиці

У Києві завтра буде сухо. Температура повітря вночі опуститься до -12...-14 °C, а вдень підвищиться до -2..-4 °C.

Синоптикиня прогнозує, що морози в Україні триватимуть до кінця тижня.