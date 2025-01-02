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МОЗ перевірило близько 1 тис. справ про встановлення сумнівної інвалідності, 188 висновків скасували

Ольга Бабишена
2 січня, 2025 четвер
01:42
Суспільство Віктор Ляшко

Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко розповів, що МОЗ перевірило близько тисячі справ про встановлення сумнівної інвалідності, які передали правоохоронці, є скасовані висновки

Зміст

Про це Ляшко розповів в етері ютуб-каналу МОЗ, передає Інтерфакс-Україна. 

За його словами, МОЗ отримало від правоохоронців понад 2 тис. справ про встановлення сумнівної інвалідності, наразі перевірку пройшла майже половина з них. 

За підсумками перевірки, у 188 людей скасували інвалідність, ще 388 скерували на переогляд. 

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"Усе рано чи пізно стає явним, і потрібно працювати відповідно до нормативних актів. Тому я закликаю лікарів в експертних групах працювати виключно в правовому полі", - наголосив Ляшко. 

Він додав, що МОЗ визначило перелік діагнозів, за якими інвалідність встановлюватиметься довічно і не потребуватиме щорічного переогляду, рішення щодо цього імплементують у 2025 році.

  • Раніше у МОЗ розповіли, хто зі статусом інвалідності має пройти повторний огляд і коли. 
Теги:
Новини
Здоров'я
Україна
мобілізація
Віктор Ляшко
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