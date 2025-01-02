МОЗ перевірило близько 1 тис. справ про встановлення сумнівної інвалідності, 188 висновків скасували
Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко розповів, що МОЗ перевірило близько тисячі справ про встановлення сумнівної інвалідності, які передали правоохоронці, є скасовані висновки
Про це Ляшко розповів в етері ютуб-каналу МОЗ, передає Інтерфакс-Україна.
За його словами, МОЗ отримало від правоохоронців понад 2 тис. справ про встановлення сумнівної інвалідності, наразі перевірку пройшла майже половина з них.
За підсумками перевірки, у 188 людей скасували інвалідність, ще 388 скерували на переогляд.
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"Усе рано чи пізно стає явним, і потрібно працювати відповідно до нормативних актів. Тому я закликаю лікарів в експертних групах працювати виключно в правовому полі", - наголосив Ляшко.
Він додав, що МОЗ визначило перелік діагнозів, за якими інвалідність встановлюватиметься довічно і не потребуватиме щорічного переогляду, рішення щодо цього імплементують у 2025 році.
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