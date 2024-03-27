МОЗ завершило перевірку ВЛК у Києві: результати

Про це повідомила пресслужба відомства.

Під час перевірки було виявлено наступні порушення:

продовжують спостерігатися черги військовозобов’язаних. У частині ВЛК організовано запис лише на перший візит, далі управління чергою в закладі здійснюється в порядку живої черги, хаотично;

графік роботи комісій не є оптимальним — здебільшого з 8:00-9:00 до 14:30-16:00 у будні;

траплялися випадки направлення на дообстеження, які видає лікар, вирішуючи це одноосібно, без погодження з головою ВЛК;

виникають труднощі у лікарів, які нещодавно працюють у складі ВЛК, зі встановленням певних діагнозів військовозобов’язаним;

у деяких випадках через брак досвіду членів комісії трапляються недоліки у веденні документації; трапляються випадки, коли в експертних документах зазначаються клінічні діагнози, а не експертні;

залишається велика кількість паперових документів із перенесенням однакових відомостей із документа в документ;

невідповідності щодо норм роботи спеціалістів: одночасно здійснюється огляд військовозобов’язаних у спільному кабінеті (хірург, дерматолог, офтальмолог);

у багатьох комісіях проводиться одночасно огляд приписників і військовозобов’язаних, що зумовлює додаткове навантаження.

За результатами перевірки Київська військова адміністрація спільно з ТЦК мають провести оцінку навантаження на роботу ВЛК та за потреби визначити додаткові заклади охорони здоров’я для проведення медичних оглядів військовозобов’язаних або продовження графіків роботи ВЛК.

Також має бути прискорено проходження ВЛК так, аби строки не перевищували 2-3 дні. Особливу увагу звертатимуть на роботу комісій, які систематично порушують строки.

Зазначається, що перевірку роботи лікарських комісій буде продовжено в інших областях.

На початку березня стало відомо, що МОЗ перевірить ВЛК у Києві через збільшення скарг.

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