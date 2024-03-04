Корупція, недбалість, недотримання черг: МОЗ перевірить ВЛК у Києві через збільшення скарг

Про це повідомив міністр охорони здоровʼя Віктор Ляшко.

Він підписав відповідний наказ про створення робочої групи для проведення перевірки.

"Таке рішення викликано збільшенням кількості скарг, які ми отримуємо останнім часом. Основні з них стосуються дуже базових речей, які, якщо є бажання, можна оперативно виправити. Це і недотримання електронної черги, і відсутність базових умов для комфортного проходження ВЛК, і не оптимізовані маршрути. З цих речей і починаємо. Це елементарна повага до людей", - пояснив міністр.

За його словами, поза увагою не залишаються і інші речі: корупційна складова, як от вимагання хабарів за врахування усіх наявних хвороб та станів під час медичних оглядів, схеми незаконного переправлення чоловіків призовного віку через державний кордон чи прийняття рішень про надання відстрочки від призову за станом здоров'я, формальний підхід до проходження ВЛК військовозобовʼязаними, недбалість лікарів, проблеми з оскарженням висновків.

"Список можна продовжувати. Питань багато. Не на всі саме МОЗ має безпосередні важелі впливу, але зі свого боку ми будемо всіляко сприяти тому, аби всі без виключень працювали у правовому полі. Для цього співпрацюємо з правоохоронцями. Для цього ведемо діалог з військовими адміністраціями. Ганебні випадки, коли лікарі навмисно зазначають невірний діагноз або вимагають хабарі за вірний, має припинитися. Кожна маніпуляція має отримати належну оцінку правоохоронних органів. І ми над цим спільно працюємо!" - наголосив Ляшко.

Він нагадав, що для того, щоб пришвидшити проходження ВКЛ та зробити його більш зручним, минулого року МОЗ запровадило окремий пакет в межах Програми медичних гарантій, який дозволяє військовозобов'язаним пройти медичний огляд у цивільному медзакладі з чітко визначеними граничними строками. Однак досі частина ВЛК працює на базі центрів комплектування, а не цивільних медзакладів.