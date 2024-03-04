Головна English Еспресо.Захід
Espreso.tv
ua en
Головна
English Еспресо.Захід
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Війна з Росією Корупція, недбалість, недотримання черг: МОЗ перевірить ВЛК у Києві через збільшення скарг

Корупція, недбалість, недотримання черг: МОЗ перевірить ВЛК у Києві через збільшення скарг

4 березня, 2024 понедiлок
16:50
Війна з Росією На Буковині посадовців медзакладів і ВЛК викрили на сприянні в ухиленні від мобілізації за гроші

У Києві проведуть перевірки військово-лікарських комісій через збільшення кількості скарг через недотримання електронної черги, відсутність базових умов, не оптимізовані маршрути, корупцію та недбалість

Про це повідомив міністр охорони здоровʼя Віктор Ляшко.

Він підписав відповідний наказ про створення робочої групи для проведення перевірки.

"Таке рішення викликано збільшенням кількості скарг, які ми отримуємо останнім часом. Основні з них стосуються дуже базових речей, які, якщо є бажання, можна оперативно виправити. Це і недотримання електронної черги, і відсутність базових умов для комфортного проходження ВЛК, і не оптимізовані маршрути. З цих речей і починаємо. Це елементарна повага до людей", - пояснив міністр.

За його словами, поза увагою не залишаються і інші речі: корупційна складова, як от вимагання хабарів за врахування усіх наявних хвороб та станів під час медичних оглядів, схеми незаконного переправлення чоловіків призовного віку через державний кордон чи прийняття рішень про надання відстрочки від призову за станом здоров'я, формальний підхід до проходження ВЛК військовозобовʼязаними, недбалість лікарів, проблеми з оскарженням висновків.

"Список можна продовжувати. Питань багато. Не на всі саме МОЗ має безпосередні важелі впливу, але зі свого боку ми будемо всіляко сприяти тому, аби всі без виключень працювали у правовому полі. Для цього співпрацюємо з правоохоронцями. Для цього ведемо діалог з військовими адміністраціями. Ганебні випадки, коли лікарі навмисно зазначають невірний діагноз або вимагають хабарі за вірний, має припинитися. Кожна маніпуляція має отримати належну оцінку правоохоронних органів. І ми над цим спільно працюємо!" - наголосив Ляшко.

Він нагадав, що для того, щоб пришвидшити проходження ВКЛ та зробити його більш зручним, минулого року МОЗ запровадило окремий пакет в межах Програми медичних гарантій, який дозволяє військовозобов'язаним пройти медичний огляд у цивільному медзакладі з чітко визначеними граничними строками. Однак досі частина ВЛК працює на базі центрів комплектування, а не цивільних медзакладів.

  • У МОЗ пояснили, як військовий може оскаржити рішення ВЛК, якщо, на його думку, воно не відображає його реального стану здоров’я.

Теги:
Суспільство
Здоров'я
Україна
військові
ЗСУ
Військові новини
Читайте також:
Угорщина - ЄС
2 березня, 2024 субота
Поки Польща не пропускає вантажі, Угорщина заповнює наші полиці в супермаркетах, - Портников
САУ "Піон"
Автор Роман Яворський
3 березня, 2024 неділя
Найпотужніші гаубиці у світі: що таке САУ "Піон" і яка її роль в російсько-українській війні
Бійці 73-го Морського центру СпП імені кошового Антіна Головатого
1 березня, 2024 п'ятниця
Операція на Тендрівській косі, де загинули бійці ССО, не мала ні стратегічного, ні оперативного, ні тактичного значення, - генерал-майор запасу Кривонос
Київ
+6°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 38.13
    Купівля 38.13
    Продаж 38.65
  • EUR
    Купівля 41.21
    Продаж 42.01
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, понедiлок
4 березня
17:02
Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль
Україна та західні виробники озброєння уклали 5 договорів про створення спільних підприємств, - Шмигаль
16:48
суддя Олексій Тандир
Смертельна ДТП із нацгвардійцем: суд залишив Тандира під вартою до 12 квітня
16:35
СБУ викрила три схеми уникнення мобілізації: лідер однієї з груп - рецидивіст із судимістю за переправлення нелегалів за кордон
16:32
Лукашенко
Лукашенко затвердив порядок переведення держорганів Білорусі на роботу в умовах воєнного часу
16:28
Азовсталь
Росіяни розміщують бойові вертольоти на руїнах Азовсталі, - "Атеш"
16:25
Шмигаль
Шмигаль розповів, які стимули повернення біженців додому опрацьовує уряд
16:17
Денис Шмигаль
Уряд змінює систему бронювання працівників: хто в пріоритеті
16:13
На фото: Bring Me The Horizon
Фронтмен Bring Me the Horizon Олівер Сайкс закликав світ консолідуватися заради припинення війни в Україні
16:02
фейкові новини, fake news
"Росіяни виявили стільки терпіння, і в якийсь момент воно вичерпається": добірка фейків та маніпуляцій світових ЗМІ за 4 березня
16:00
OPINION
Віктор Андрусів
Хід Макрона
16:00
Ексклюзив
Кримський міст
Військовий експерт припустив, скільки ракет необхідно для знищення Кримського мосту
15:49
Дональд Туск
Туск вважає, що ЄС має ухвалити спільне рішення про заборону імпорту зерна з РФ та Білорусі
15:33
Крістіан Шевченко
Син Андрія Шевченка Крістіан отримав українське громадянство
15:26
вибори до Держдуми
Росіяни пропонують "гумдопомогу" пенсіонерам на ТОТ за голоси на псевдовиборах президента РФ, - Спротив
15:20
Інфографіка
Ціни на пальне, АЗС
Ціни на пальне сьогодні: скільки коштують бензин, газ і дизель
15:14
Інтерв’ю
Як російський автогаз потрапляє на український ринок. Пояснює Артем Куюн
15:03
на фото: руйнування
Торік для відбудови було використано 30 млрд грн конфіскованих в Україні російських активів, - Шмигаль
15:02
Олександр Усик та Тайсон Ф'юрі (ліворуч)
Ф'юрі відновив тренування та зізнався, що зробить у разі поразки від Усика
14:58
Володимир Зеленський
Рятувальна операція в Одесі та постачання зброї й боєприпасів у березні: Зеленський провів селектор
14:44
Олаф Шольц
"Не може бути мови": Шольц назвав ще одну причину не передавати Україні ракети Taurus
14:38
Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль
Шмигаль назвав умову продовження транзиту газу РФ
14:36
Олександрія - Шахтар
УПЛ: "Олександрії" зарахували технічну поразку в матчі з "Шахтарем"
14:28
3 окрема штурмова бригада, ЗСУ
За добу на Таврійському напрямку ЗСУ не допустили втрат позицій, на околицях Новомихайлівки ведуться бої
14:14
На фото: Вігго Мортенсен
Зірка "Володаря Перснів" Вігго Мортенсен зʼявився у футболці з тризубом на кінофестивалі в Глазго
14:05
Ольга Стефанішина
Стефанішина розповіла, коли буде представлена переговорна рамка про вступ України в ЄС
14:03
OPINION
Юрій Бутусов
Влада провалила будівництво оборонних споруд
14:00
Гора Етна, найактивніший вулкан Європи, Італія, 13 серпня 2023 р.
На Галапагоських островах розпочалося виверження вулкана
13:55
електроенергія
Розвідка Британії проаналізувала, як лютневі атаки РФ вплинули на роботу енергосистеми України
13:55
Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль
Шмигаль анонсував зменшення кількості міністерств на третину
13:37
Сергій Жадан
Жадан про Нацвідбір: "Краще витратити кошти на Євробачення, ніж ці кошти хтось украде"
13:34
хакер
Хакери з КНДР зламали дві південнокорейські компанії, аби викрасти технології з виробництва мікросхем
13:29
Холодна квартира
Синоптикиня Наталка Діденко розповіла, коли в Україні чекати на похолодання
13:26
Окупанти, кримінал, росіяни
РФ через дефіцит кадрів влаштовує в адміністрації на ТОТ ветеранів війни проти України, - Спротив
13:13
Coca-Cola, Кока Кола
Мінфін пропонує запровадити акциз на газовану воду
13:01
СБУ оголосила підозру генералам РФ, які командували бомбардуванням житлових масивів у Бородянці
13:00
Денис Малюська
Не порушує прямо Конституцію: Малюська про можливість блокування банківських рахунків ухилянтів
12:30
На фото: білоруска Ірина Максимович
Учасницю "Міс Європа - 2024" з Білорусі після скандалу з українкою звільнили з роботи 
12:29
Анатолій Трубін (ліворуч), Порту - Бенфіка
Трубін з "Бенфікою" провалили матч із "Порту", українець пропустив 5 м'ячів
12:27
ДБР виявило схрон із боєприпасами, який окупанти залишили на Сумщині
12:27
США, Південна Корея
США та Південна Корея розпочали масштабні військові навчання на тлі зростання ядерної загрози з боку КНДР
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV