Оборона та безпека
Війна з Росією: хроніка
Можуть викликати отруєння важкими металами і навіть провокувати рак: які небезпечні дитячі іграшки вилучили з обігу в Україні
Можуть викликати отруєння важкими металами і навіть провокувати рак: які небезпечні дитячі іграшки вилучили з обігу в Україні

Зіновія Воронович
8 жовтня, 2025 середа
08:08
Суспільство іграшковий динозавр

В Україні від початку року вилучили з обігу приблизно три десятки небезпечних дитячих іграшок – більшість містять речовини, які можуть викликати отруєння чи призводити до виникнення раку

Про це свідчать дані ресурсу uvaga.gov.ua від Міністерства економіки України.

За даними ресурсу, від початку року в України вилучили 43 дитячих товари, які визнали небезпечними. Здебільшого йдеться про дитячі іграшки, виготовлені у Китаї. У деяких з них відсутня належним чином інструкція з експлуатації та інформація щодо безпечності, що складені згідно з вимогами закону про порядок застосування мов. Однак, у більшості ризики значно серйозніші. 

Скажімо, серед вилучених з обігу  Іграшка музична "Мікрофон". Серед ризиків тут – алергічна реакція, отруєння кадмієм свинцем, хронічна форма отруєння кадмієм свинцем. При цьому на упаковці вказано, що іграшка призначена для дітей від шести місяців.  Хронічну та гостру форму отруєння кадмієм, а також отруєння свинцем може викликати бездротовий мікрофон караоке. Через ризик отруєння свинцем, зокрема хронічну форму, вилучили з обігу  "Музичний мобіль Сонячний зайчик" – такі іграшки чіпляють на ліжечка немовлят.

музичний мобіль

вилучена з обігу іграшка, фото: uvaga.gov.ua

Через ці ж речовини вилучили з обігу Качка-робот BAILANDO, SPACE DUCK. "При потраплянні в організм може викликати ураження легень, набряк легень, порушення в роботі системи травлення, порушення в роботі нервової системи. Кадмій може витісняти кальцій з кісток. Можливе підвищення артеріального тиску, аритмія, може зменшувати еластичність судин. Накопичення свинцю в організмі навіть у малих дозах може призвести до серйозних наслідків", – йдеться в описі ризику.

Вилучили з обігу декілька наборів мильних бульбашок з пістолетом, через те, що речовини, які там містяться, можуть спровокувати отруєння та виникнення захворювань, які несуть можливий летальний випадок (зокрема онкологічні). Вилучили також схожу іграшку Bubble Gun. 

Через ризик ураження внутрішніх органів та виникнення захворювань, які несуть можливий летальний наслідок (один з можливих – рак) відкликали з ринку кілька іграшок, зокрема динозавра, іграшкова швидка допомога, та музичний меч.  

рибалка

вилучена з обігу іграшка, фото: uvaga.gov.ua

 

Дитячу гру "Рибалка" вилучили з обігу, оскільки під час випробування утворюються дрібні частини та наявні гострі крайки, що не допустиме та під час гри, може привести до механічних пошкоджень та порізів. Шнур довжиною більшою ніж 220 мм та під час гри може утворювати петлі на шиї, тілі або нести іншу небезпеку. 

М'яку іграшку "Єдинорог" вилучили через те, що вона була виготовлена з легкозаймистих матеріалів. Також кілька іграшок заборонили через пакування - упаковка була з надто тонкого поліетилену, який легко рветься і шматки можуть потратити у дихальні шляхи дитини.

 Як обрати безпечні іграшки

У Держпродспоживслужбі закликають: купуючи іграшки для дітей, варто звертати увагу не лише на їхню зовнішність, а й на супровідну інформацію, наявність якої передбачена чинним законодавством.

На маркуванні іграшок має бути зазначено, зокрема:

  • найменування виробника або імпортера, його адреса та контакти;
  • назва іграшки та/або артикул;
  • позначення вікової категорії (наприклад, «3+»);
  • попереджувальні надписи та інструкція з безпечного використання українською мовою;
  • знак відповідності технічним регламентам.

При цьому інструкція та попередження мають бути українською мовою, інформація викладена чутко та зрозуміло, а сама іграшка має відповідати віку дитини. Також товар не має мати  підозрілих запахів чи пошкоджень тощо.

