МВС відновило послугу замовлення індивідуальних номерів для авто
Сервісні центри МВС відновили для власників автомобілів можливість замовлення індивідуальних номерних знаків
Про це інформує МВС.
Зазначається, що замовити індивідуальний номер для авто можна у будь-якому сервісному центрі МВС та у Кабінеті водія. Номерний знак для легкових авто коштуватиме 204 грн, для мотоциклів - 92,4 грн. Водночас за три індивідуальні символи доведеться заплатити 300 грн - це мінімальне замовлення. Кожен наступний символ обійдеться в 90 грн, втім їхня кількість не може перевищувати вісім. Вартість графічного елемента - 500 грн.
"Отримати індивідуальний номерний знак можливо самостійно або з доставкою на відділення "Нової Пошти". Термін виготовлення - до 40 днів", - додали в МВС.
- Раніше уряд спростив процедуру для отримання та оформлення техпаспорта і номерних знаків на автомобіль, оформлених в Дії або через Електронний кабінет водія. Відтепер їх можна отримати поштою.
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