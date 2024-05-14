МВС відновило послугу замовлення індивідуальних номерів для авто

Про це інформує МВС.

Зазначається, що замовити індивідуальний номер для авто можна у будь-якому сервісному центрі МВС та у Кабінеті водія. Номерний знак для легкових авто коштуватиме 204 грн, для мотоциклів - 92,4 грн. Водночас за три індивідуальні символи доведеться заплатити 300 грн - це мінімальне замовлення. Кожен наступний символ обійдеться в 90 грн, втім їхня кількість не може перевищувати вісім. Вартість графічного елемента - 500 грн.

"Отримати індивідуальний номерний знак можливо самостійно або з доставкою на відділення "Нової Пошти". Термін виготовлення - до 40 днів", - додали в МВС.