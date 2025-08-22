МЗС застерігає Білорусь не наближатися до кордонів України на тлі військових навчань з РФ

Про це йдеться в пресрелізі відомства.

"З 2022 року Республіка Білорусь є співучасницею злочину агресії Російської Федерації проти України. Мінськ надав російським окупантам територію Білорусі та її повітряний простір для нападу на нашу державу, а також продовжує політичну, військову, військово-технічну, інформаційну та інші види підтримки Росії в її неспровокованій і злочинній загарбницькій війні проти України", – наголошує МЗС.

Там додали, що співпраця РФ і Білорусі становить загрозу не лише для Києва, а й всієї Європи, зокрема Польщі та держав Балтії.

"Пам’ятаємо про гіркий досвід і ціну брехливих заяв російського та білоруського диктаторів. Накопичення російських військ на кордонах України в 2021-2022 роках відбувалося під прикриттям спільних військових навчань Росії та Білорусі "Запад-2021". Застерігаємо Мінськ від необдуманих провокацій, радимо зберігати розсудливість, не наближатися до кордонів та не провокувати Сили оборони України", – акцентувало відомство.

Водночас Київ закликав партнерів зберігати пильність, посилити санкційний та політичний тиск на РФ і Білорусь.

"Україна ніколи не становила та не становитиме загрози для білоруського народу, з яким ми прагнемо жити в мирі, маємо спільне минуле, яке сягає Княжої доби та Великого Князівства Литовського, та майбутнє – у європейській сім’ї народів", – резюмувало МЗС.

Що відомо про "Захід-2025"

23 жовтня 2024 року міністерство оборони Білорусі анонсувало спільні з РФ навчання "Захід-2025". Вони заплановані на середину вересня 2025 року.

Міністр закордонних справ Литви Кястутіс Будріс заявив, що НАТО готове реагувати на спільні російсько-білоруські навчання.

Президент Володимир Зеленський заявив, що росіяни "готують щось" влітку в Білорусі під прикриттям військових навчань.

Згодом повідомлялось, що під час спільних навчань Росії та Білорусі "Захід-2025" військові планують відпрацювати удари тактичною ядерною зброєю та "Орешником".

28 травня міністр оборони Білорусі Віктор Хренін заявив, що Білорусь перенесе основні маневри запланованих спільно із Росією військових навчань "Захід-2025" углиб країни нібито для зниження напруженості.

До Білорусі 6 серпня прибув перший ешелон з російськими військовими й технікою для підготовки та участі у спільних військових навчаннях "Захід-2025".

11 серпня ДПСУ заявила: у Білорусь на навчання "Захід-2025" прибули декілька сотень російських військових. Також туди відправили кілька десятків одиниць техніки РФ.

Міністр оборони Білорусі Віктор Хренін заявив, що на спільних військових навчаннях з Росією "Захід-2025" учасники відпрацюють планування застосування ядерної зброї та "Орешника".