МЗС застерігає Білорусь не наближатися до кордонів України на тлі військових навчань з РФ
МЗС України під час російсько-білоруських військових навчань "Захід-2025" застерігає Мінськ від провокацій та наближення до українського кордону
Про це йдеться в пресрелізі відомства.
"З 2022 року Республіка Білорусь є співучасницею злочину агресії Російської Федерації проти України. Мінськ надав російським окупантам територію Білорусі та її повітряний простір для нападу на нашу державу, а також продовжує політичну, військову, військово-технічну, інформаційну та інші види підтримки Росії в її неспровокованій і злочинній загарбницькій війні проти України", – наголошує МЗС.
Там додали, що співпраця РФ і Білорусі становить загрозу не лише для Києва, а й всієї Європи, зокрема Польщі та держав Балтії.
"Пам’ятаємо про гіркий досвід і ціну брехливих заяв російського та білоруського диктаторів. Накопичення російських військ на кордонах України в 2021-2022 роках відбувалося під прикриттям спільних військових навчань Росії та Білорусі "Запад-2021". Застерігаємо Мінськ від необдуманих провокацій, радимо зберігати розсудливість, не наближатися до кордонів та не провокувати Сили оборони України", – акцентувало відомство.
Водночас Київ закликав партнерів зберігати пильність, посилити санкційний та політичний тиск на РФ і Білорусь.
"Україна ніколи не становила та не становитиме загрози для білоруського народу, з яким ми прагнемо жити в мирі, маємо спільне минуле, яке сягає Княжої доби та Великого Князівства Литовського, та майбутнє – у європейській сім’ї народів", – резюмувало МЗС.
Що відомо про "Захід-2025"
23 жовтня 2024 року міністерство оборони Білорусі анонсувало спільні з РФ навчання "Захід-2025". Вони заплановані на середину вересня 2025 року.
Міністр закордонних справ Литви Кястутіс Будріс заявив, що НАТО готове реагувати на спільні російсько-білоруські навчання.
Президент Володимир Зеленський заявив, що росіяни "готують щось" влітку в Білорусі під прикриттям військових навчань.
Згодом повідомлялось, що під час спільних навчань Росії та Білорусі "Захід-2025" військові планують відпрацювати удари тактичною ядерною зброєю та "Орешником".
28 травня міністр оборони Білорусі Віктор Хренін заявив, що Білорусь перенесе основні маневри запланованих спільно із Росією військових навчань "Захід-2025" углиб країни нібито для зниження напруженості.
До Білорусі 6 серпня прибув перший ешелон з російськими військовими й технікою для підготовки та участі у спільних військових навчаннях "Захід-2025".
11 серпня ДПСУ заявила: у Білорусь на навчання "Захід-2025" прибули декілька сотень російських військових. Також туди відправили кілька десятків одиниць техніки РФ.
Міністр оборони Білорусі Віктор Хренін заявив, що на спільних військових навчаннях з Росією "Захід-2025" учасники відпрацюють планування застосування ядерної зброї та "Орешника".
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.07 Купівля 41.07Продаж 41.56
- EUR Купівля 47.69Продаж 48.35
- Актуальне
- Важливе