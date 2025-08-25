На Черкащині помер чоловік, вистрибнувши на ходу з авто ТЦК, що їхало до навчального центру
Солдат запасу Євген Кушнір під час руху автомобіля, що їхав до навчального центру, відчинив бокові двері та вискочив на проїжджу частину, внаслідок чого отримав травми, від яких помер у лікарні
Про це повідомляє Черкаський обласний ТЦК.
22 серпня зі збірного пункту Черкаського РТЦК та СП була відправлена команда військовозобов’язаних до одного з навчальних центрів Збройних Сил України. Під час руху автомобіля по місту Сміла військовозобов’язаний, солдат запасу Євген Кушнір, перескочивши через ряд сидінь автомобіля, відчинив бокові двері та на ходу вискочив на проїжджу частину дороги. Унаслідок цього він отримав множинні травми.
"Військовослужбовці ТЦК та СП негайно зупинили транспортний засіб, надали громадянину первинну медичну допомогу і викликали карету швидкої. Одночасно прибув наряд поліції. Громадянина доставили до медичного закладу.На жаль, 24 серпня від отриманих травм Кушнір Є.М. помер", - поінформували в Черкаському РТЦК
Наразі слідчі територіального підрозділу поліції внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань та встановлюють усі обставини події.
За даними "Суспільного", йдеться про 41-річного керівника Кіровоградської обласної федерації брейк-дансу Євгена Кушніра (Мочерняка).
Поліція Черкащини відкрила карну справу.
"Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ст. 128 ККУ — необережне тяжке або середньої тяжкості тілесне ушкодження. Під процесуальним керівництвом Смілянської окружної прокуратури проводиться розслідування та слідчі встановлюють всі обставини події", - уточнила речниця головного управління Нацполіції області Зоя Вовк.
