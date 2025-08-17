На Чернігівщині дітей, що заблукали в кукурудзі, розшукали за допомогою дронів з тепловізорами

Про це повідомляє локальне медіа "Час Чернігівський".

Зазначається, що два брати - дворічний Станіслав і восьмирічний Назар Тихоненки - зникли увечері 31 липня. Пошуки дітей тривали близько дев’яти годин. Поліціянти, рятувальники, військові, кінологи з собаками та десятки небайдужих місцевих мешканців обстежували все навколо.

Мати хлопчиків розповіла, що того вечора діти гралися біля двору. Назар підійшов до батька і сказав, що підуть ламати кукурудзу для козенят. Батько заборонив, але діти не послухалися і рушили самі. Дім родини стоїть на околиці села, а зовсім поруч — поля кукурудзи й соняшнику загальною площею понад 40 га.

Увечері мати помітила, що хлопчиків немає. Спершу подумала, що вони побігли до бабусі, яка живе поруч. Обдзвонила родичів, але ніхто нічого не знав.

"Назар розповідав, що коли стемніло, він нарвав листя й сказав малому лягати. Зверху також прикрив листям. Щоб не змерз. Потім обійняв його, аби зігріти. Вони були в шортах і футболках, а ніч холодна. Назар бачив дрон у небі, чув, як їх кликали, але боявся кричати, щоб не розбудити братика", - ділиться мати.

До пошуків дітей залучили дрони з тепловізо­рами. Поле поділили на квадрати, у кожному шукали "червону точку" - сигнал живого тіла. Кілька разів надія виявлялася марною, замість дітей знаходили козуль чи зайців.

Але згодом один з дронів знову зафіксував тепло. Пошуковці швидко прибули на місце і знайшли хлопців за три км від дому. Поліціянти загорнули малих у бушлати та відвезли до матері.