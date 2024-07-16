На Харківщині відбудували шляхопровід, який зруйнували росіяни

Про це інформує Служба відновлення та розвитку інфраструктури у Харківській області.

Вказано, що цей шляхопровід на початку повномасштабного вторгнення РФ перебував безпосередньо на лінії розмежування і був зруйнований внаслідок бойових дій. Його відновлення розпочалось одразу після звільнення території.

Наразі повністю завершено будівництво моста. Рух ним планують відкрити восени.

"Продовжуємо облаштовувати підходи до шляхопроводу та прокладати асфальтобетонне покриття. Наступним етапом нанесемо дорожню розмітку та встановимо відповідні дорожні знаки. Споруду побудували з урахуванням сучасних навантажень", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що загалом у Харківській області вже відновили рух трьома мостами, 13 перебувають у роботі. Відбудова ще п'яти мостів розпочнеться тоді, коли це дозволятиме безпекова ситуація та фінансування.