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На Київщині понад 8,3 тис. споживачів залишилися без світла через негоду

2 червня, 2024 неділя
20:19
Суспільство вуличне освітлення

Увечері 2 червня у Київській області понад 8,3 тис. споживачів залишилися без електроенергії через негоду

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Про це повідомляє очільник Київської ОВА Руслан Кравченко.

Зазначається, що внаслідок дощу та шквального вітру найбільше аварійних відключень наразі фіксується у Бучанському, Обухівському та Вишгородському районах.

Крім того, внаслідок сильної зливи в Ірпені підтоплена проїжджа частина однієї з вулиць та цокольний поверх багатоповерхівки. Також шквальний вітер повалив дерева на деяких автошляхах та лінію електропередач.

За словами голови ОВА, наразі відомо про 4 такі випадки у Київській області.

  • Синоптикиня Наталка Діденко розповіла, що 3 червня в деяких областях пройдуть дощі з грозами. Під час грози можливі сильна злива та шквали.
Теги:
негода
Київщина
погода в Україні
Енергетика
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