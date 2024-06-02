На Київщині понад 8,3 тис. споживачів залишилися без світла через негоду
Увечері 2 червня у Київській області понад 8,3 тис. споживачів залишилися без електроенергії через негоду
Про це повідомляє очільник Київської ОВА Руслан Кравченко.
Зазначається, що внаслідок дощу та шквального вітру найбільше аварійних відключень наразі фіксується у Бучанському, Обухівському та Вишгородському районах.
Крім того, внаслідок сильної зливи в Ірпені підтоплена проїжджа частина однієї з вулиць та цокольний поверх багатоповерхівки. Також шквальний вітер повалив дерева на деяких автошляхах та лінію електропередач.
За словами голови ОВА, наразі відомо про 4 такі випадки у Київській області.
- Синоптикиня Наталка Діденко розповіла, що 3 червня в деяких областях пройдуть дощі з грозами. Під час грози можливі сильна злива та шквали.
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