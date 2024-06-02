На Київщині понад 8,3 тис. споживачів залишилися без світла через негоду

Про це повідомляє очільник Київської ОВА Руслан Кравченко.

Зазначається, що внаслідок дощу та шквального вітру найбільше аварійних відключень наразі фіксується у Бучанському, Обухівському та Вишгородському районах.

Крім того, внаслідок сильної зливи в Ірпені підтоплена проїжджа частина однієї з вулиць та цокольний поверх багатоповерхівки. Також шквальний вітер повалив дерева на деяких автошляхах та лінію електропередач.

За словами голови ОВА, наразі відомо про 4 такі випадки у Київській області.