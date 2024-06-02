Де в Україні 3 червня чекати на дощі та грози, - прогноз погоди від Наталки Діденко

Про це вона написала на своїй Facebook-сторінці.

Зокрема, синоптикиня повідомила, що в понеділок, 3 червня, спекотно в Україні буде на півдні, сході та в більшості центральних областей, вдень очікується +26…+32 °С

На заході та півночі прогнозується +23…+29 °С. Там очікуються дощі з грозами.

"Дощі та грози завтра найбільш імовірні в західних та північних областях України, під час грози можливі сильна злива та шквал! Будьте обережними", - написала Наталка Діденко.

На сході, в центрі та на півдні дощів не очікується.

У Києві в понеділок очікується до +26 °С, місцями дощ із грозою.

Фото: Наталка Діденко