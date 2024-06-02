Де в Україні 3 червня чекати на дощі та грози, - прогноз погоди від Наталки Діденко
Синоптикиня Наталка Діденко розповіла, що 3 червня в деяких областях пройдуть дощі з грозами. Під час грози можливі сильна злива та шквали
Про це вона написала на своїй Facebook-сторінці.
Зокрема, синоптикиня повідомила, що в понеділок, 3 червня, спекотно в Україні буде на півдні, сході та в більшості центральних областей, вдень очікується +26…+32 °С
На заході та півночі прогнозується +23…+29 °С. Там очікуються дощі з грозами.
"Дощі та грози завтра найбільш імовірні в західних та північних областях України, під час грози можливі сильна злива та шквал! Будьте обережними", - написала Наталка Діденко.
На сході, в центрі та на півдні дощів не очікується.
У Києві в понеділок очікується до +26 °С, місцями дощ із грозою.
Фото: Наталка Діденко
- 11 квітня у столиці України зафіксували два температурні рекорди.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 40.47 Купівля 40.47Продаж 41.1
- EUR Купівля 43.81Продаж 44.71
- Актуальне
- Важливе