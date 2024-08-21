На Київщині розпочався Благодійний спортивний фестиваль IRON EGGS

Про це повідомляє кореспондентка Еспресо Тетяна Голунова.

Благодійний ветеранський спортивний фестиваль об’єднав цивільних та ветеранів в одну команду. У програмі фестивалю: марш-кидок на 7, 18 та 35 кілометрів, відкрите тренування з гольфу, заплив на відкритій воді в одну тисячу метрів, стрільба з лука та інші змагання.

Фото: Тетяна Голунова

"Цікаво, якесь різноманіття. Сидіти теж важко, а є можливість поплавати і якось себе проявити, то будемо пробувати. Може щось вийде цікаве з цього. Я плавав, на флоті служив. Знаю, що таке вода", - розповідає один з учасників фестивалю Володимир Пунтус.

Фото: Тетяна Голунова

Мета фестивалю - зібрати 450 тисяч гривень на спортивний протез для чинного військовослужбовця ЗСУ з позивним "Дальнобой" (Валерій Дич). У листопаді 2023 року чоловік отримав ампутацію лівої стопи та вогневе осколкове поранення правої гомілки та лівого передпліччя під час виконання бойового завдання біля н.п. Іванівське Донецької області.