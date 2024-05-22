На Київщині увечері загорівся приватний будинок: загинули 3 людини, серед них - дитина
Увечері вівторка, 21 травня, у Київській області сталася пожежа в приватному житловому будинку, унаслідок чого загинули три людини, серед яких є дитина
Про це інформує пресслужба ДСНС.
Зазначається, що трагедія сталася у селі Дитятки.
Полумʼя охопило житловий будинок площею орієнтовно 98 кв.м.
Під час роботи вогнеборці виявили трьох загиблих: 51, 46 та 9 років. Пожежу вже ліквідували спеціалісти ДСНС. Її причина наразі встановлюється.
- Нещодавно у селі Ганичі, що на Закарпатті, господарі прокинулися від їдкого диму, посеред ночі в їхньому будинку спалахнула пожежа.
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