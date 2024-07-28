На Київському водосховищі оштрафували рибалку, який не мав лінійки та ваг
19 липня інспектори оштрафували рибалку, який ловив рибу без інструментів для вимірювання маси та довжини виловленої риби на Київському водосховищі
Про це повідомляє Державна екологічна інспекція Столичного округу.
Інспектори зафіксували чергове порушення правил любительського рибальства на Київському водосховищі поблизу села Сухолуччя Вишгородського району Київської області.
"Рибалка ловив рибу без необхідних інструментів для вимірювання маси та довжини виловлених екземплярів", - зазначили інспектори.
Екологічна інспекція пояснює, що це є порушенням Правил рибальства, адже риболовля без таких засобів не дозволяє самостійно контролювати дотримання встановлених норм вилову.
На порушника було складено протокол про адміністративне правопорушення за ч. 3 ст. 85 КУпАП ("Порушення правил рибальства"). За даним фактом винесено постанову про накладення штрафу.
ДЕІ Столичного округу нагадує: рибалити на території України дозволено лише за умови дотримання всіх правил та норм риболовлі.
- У Білій Церкві на вулиці Заводська інспектори ДЕІ виявили несанкціоноване звалище, яке функціонувало без дозволу інстанціЇ.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.04 Купівля 41.04Продаж 41.52
- EUR Купівля 44.49Продаж 45.19
- Актуальне
- Важливе