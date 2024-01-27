На Одещині знайшли неповнолітню дівчину, яка знущалася з собаки та знімала це на відео
На Одещині знайшли неповнолітню дівчину, яка жорстоко поводилася зі своїм собакою та знімала знущання на відео: з нею працюють правоохоронці
Про це інформує поліція Одещини.
Зазначається, що правоохоронці виявили в інтернеті відео, на якому видно, як неповнолітня дівчина знущалася з собаки. Вона наносила тварині поранення лезом, які спричиняли кровотечу. Крім того, дівчина знімала свої дії на телефон, коментуючи їх.
"У найкоротший термін поліцейські встановили її особу та місце перебування. З’ясували, що над власною твариною на той час 12-річна дівчина познущалася два роки тому в Подільському районі, де проживає. Собака живий", - йдеться в повідомленні.
Вказано, що відомості щодо інциденту внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 4 ст. 299 (жорстоке поводження з тваринами, вчинене з метою створення зображень, творів, кіно-, відео-, аудіопродукції, або збут чи поширення зображень, творів, кіно-, відео-, аудіопродукції, що пропагують жорстоке поводження з тваринами) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає ув'язнення на строк від п’яти до восьми років з конфіскацією тварини.
"З дівчиною зараз працюють поліцейські. Більш детальна інформація буде надана згодом", - додали правоохоронці.
- 11 січня Кременчуцький районний суд виніс вирок у вигляді 5 років умовного покарання двом 19-річним хлопцям, які знущалися з кажана, що призвело до смерті тварини, та знімали це на відео.
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